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汪道涵長子汪致遠逝世 享年85歲
中國大陸海協會首任會長汪道涵之子、共軍副大軍區職退休幹部汪致遠，因病醫治無效於10月2日於北京逝世，享年85歲。
新華社2日公布了上述訊息，汪致遠是共軍前總裝備部科學技術委員會副主任。
汪致遠的父親是中國大陸海協會首任會長汪道涵，1993年曾在新加坡與時任的海基會董事長辜振甫舉行兩岸歷史性會談，被稱為「辜汪會談」。汪道涵2005年病逝後，汪致遠多次受訪轉述其父遺願，「把國家建設好、做好對台工作，盼祖國早日統一」。
據報導，汪致遠是安徽省嘉山縣（今安徽省明光市）人，他於1964年加入中國共產黨，1987年入伍，長期在國防科技與裝備系統工作。他曾任中國國防科學技術工業委員會科學技術部第四局副局長、局長，國防科學技術工業委員會副軍職常任委員和綜合計畫部副部長、部長，總裝備部電子資訊基礎部部長等職。
汪致遠是第10屆全國人民代表大會代表。
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