中共湖南新任一把手赴韶山參觀毛故居 強調管黨治黨

新任中共湖南省委書記王志軍、湖南省代省長謝衛江2日赴韶山參觀毛澤東紀念館與毛澤東故居。在參訪中，王志軍表示，中共高度重視管黨治黨，並稱管黨治黨越有效，「經濟社會發展的保障就越有力」。

據了解，湖南黨政主要領導履新後赴韶山瞻仰，是當地延續多年的政治慣例。王志軍10月24日被任命為中共湖南省委書記，接替沈曉明；謝衛江則是在10月30日獲任湖南省副省長、代理省長。

據湖南日報微信公眾號消息，王志軍和謝衛江一行於2日赴韶山參訪毛澤東紀念館與毛澤東故居，他們並向這位前中共領導人的銅像獻花籃。

王志軍藉由參訪時表示，中共18大以來，中共總書記習近平4次到訪湖南考察，要求湖南運用好紅色資源。要深刻領悟「兩個確立」的意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致，加強紅色資源保護傳承利用。

一行人還參觀了「勝利的密碼——毛澤東與反腐倡廉展覽」。王志軍聲稱，中共歷來高度重視管黨治黨。「管黨治黨越有效，經濟社會發展的保障就越有力」。要緊扣中共20屆五中全會部署要求，以更高標準全面從嚴治黨各項任務落實。