中共將整頓黨內缺乏原則、害怕衝突的「老好人」

日前落幕的中共20屆五中全會除強調「持之以恆從嚴治黨」，持續反腐及揪出「兩面人」外，港媒報導，五中全會通過的「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」中就宣示，要整頓黨內缺乏原則、害怕衝突的「老好人」。

南華早報報導，中國所稱的「老好人」，在官場上是那些缺乏原則、害怕與人發生衝突的黨政官員。這些官員為了保住自己的仕途和社會地位，不但對不當行為視而不見，且不願追究或揭發問題。

報導指出，中共20屆五中全會釋出了整頓這種「消極自保」文化的訊號。在全會通過的「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」中就提到，要「勇於揭露和糾正缺點錯誤，敢於同一切不良現象作鬥爭，反對明哲保身、當『老好人』。堅持黨性原則基礎上的團結，防止不講原則的一團和氣」。

報導指出，中共長期以來一直批評那些為求明哲保身而扮演「好好先生」、透過政治利益交換建立個人派系的幹部。而中共20屆五中全會通過的上述決定，明確地將這類「老好人」行為列為整頓對象，是相當罕見的升高整頓動作。

報導提到，前中共湖南省衡陽市委書記童名謙就是因「老好人」作風而被整肅的知名案例。2013年間，童名謙因未下令調查並制止人大代表選舉中，527名衡陽市人大代表卻有518人涉及收受賄款而被查落馬，並於2014年8月被判刑5年。而全案的賄款金額高達人民幣1.1億元（約新台幣5.4億元）。

然而，童名謙當時一向以清廉著稱，拒絕收受賄款或貴重禮品。但他在2018年提前半年出獄後，中共中紀委旗下的「中國紀檢監察」雜誌卻發表文章，將他列為典型的「老好人」，認為他為了避免惹上麻煩，對腐敗行為採取容忍態度，且形容他任內的消極不作為「令人震驚」。

文章提到，當時有3名商人向童名謙投訴，指他們行賄後仍未能取得人大代表席次，而他卻只要求收賄者退還款項，而沒有下令展開調查。從童名謙的態度來看，當時衡陽賄選如此猖獗，也就不足為奇，而「老好人」式的卸責不作為，危害不亞於腐敗。

直到今年2月，中共黨刊「求是」發表文章直指，「老好人」在每年的幹部考核期間尤其活躍，他們通常會在不同利益之間尋求平衡，試圖討好所有人，卻對基本規矩和原則視而不見。

文章說，這類「老好人」即使批評也不願動真格、亮劍交鋒，提意見時閃爍其詞、迴避問題，指出缺點時態度不誠懇。這類作風已不只是單純的消極不作為，而是可能侵蝕黨的領導地位和權威的「污染物」。

習近平於2012年掌權後不久，便在全黨各級組織重新推動毛澤東時代創立、要求黨員在會中「批評（他人）」及「自我批評」的「民主生活會」。到2015年，「民主生活會」更成為中共政治局委員每年重要的例行活動，各個委員（含常委）在會議上表明對黨的忠誠，並進行自我批評。