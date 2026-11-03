何立峰：「一國兩制」是香港繁榮穩定最大優勢和底氣

香港積極推動首個五年規劃之際，大陸國務院副總理何立峰今（3）日表示，希望香港牢牢把握國家改革發展帶來的寶貴機遇，深度對接國家「十五五」規劃，特別是粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」等國家戰略，進一步發揮好橋樑、紐帶、窗口的作用。他也強調，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最大優勢和最大底氣所在。

香港金融管理局主辦的第五屆國際金融領袖投資峰會3日開幕，何立峰以視訊方式發表開幕主題演講。他指出，今年是中國「十五五」開局之年，大陸「十五五」規劃已於3月正式發布，並首次將香港相關重大項目列入五年規劃，賦予香港更重大的歷史使命。

何立峰表示，今年香港主動對接大陸「十五五」規劃，為未來五年發展確立目標、謀劃重點、指明路徑，必將進一步凝聚香港社會共識、激發創新活力、增強發展動能。大陸中央對香港實施好五年規劃、取得更大發展「充滿信心、充滿期待」，將一如既往為香港保持長期繁榮穩定提供充分支持和保障。

對於香港未來發展，何立峰提出四點建議：

一、充分發揮「一國兩制」優勢，打造更高水平自由開放經濟環境。他表示，希望香港堅守一國之本、善用兩制之力，充分發揮背靠祖國、連通世界的獨特優勢，進一步彰顯國際化特色，深化拓展與世界各地的交流合作。

二、進一步厚植金融發展底蘊，鞏固提升香港國際金融中心地位。何立峰表示，希望香港持續提升資本市場的包容性和競爭力，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，並在大宗商品、金融科技、綠色金融等方面探索創新。

他指出，今年以來，大陸金融管理部門已推出一系列支持香港國際金融中心建設的措施，包括深化兩地金融市場互聯互通、支持大陸企業赴港上市、充實香港離岸人民幣市場流動性、支持香港推出人民幣國債期貨等。中央將根據需要「及時推出增量舉措」，為香港金融發展注入更多動力和活力。

三、不斷提升金融支持效能，促進香港經濟社會高質量發展，包括深入實施「金融加行動」，加強金融與科技創新、貿易、航運、綠色發展及智慧財產權等領域的融合，加快推進北部都會區建設，積極培育新興產業及布局未來產業。

四、扎實推進五年規劃實施，更好融入和服務國家發展大局。何立峰表示，香港應把握國家改革發展機遇，深度對接「十五五」規劃，進一步發揮橋樑、紐帶及窗口作用，植根國家發展振興，鞏固香港繁榮穩定。

何立峰強調，中央將繼續指導有關部門和地方加強與香港的協同協作，推動深化大陸與港澳相關規則銜接和機制對接，為香港融入和服務國家發展大局提供政策環境和制度保障。