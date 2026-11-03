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黃之鋒承認串謀勾結外國勢力罪 5日判刑

中央社／ 香港3日電

據報導，前香港眾志秘書長黃之鋒涉及的一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，香港法庭預定於5日判刑。

黃之鋒因為香港立法會初選顛覆案，早已被判囚4年8個月，現正服刑中，而他早前又承認1項串謀勾結外國勢力罪，根據星島日報網站今天的報導，香港高等法院預定於5日就此案判刑。

在這起案件中，黃之鋒被指與前眾志黨主席羅冠聰等人，多年來與外國官員會面，遊說通過「香港人權與民主法案」，呼籲外國對中國和香港實施制裁、停止出口武器和裝備等。

黃之鋒早前承認於2020年7月1日至11月23日期間，在港與羅冠聰及其他身分不明的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

報導表示，在此案中，黃之鋒自2020年11月23日起被收押，至今已被羈押超過2000日。

根據港區國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的量刑設有兩級制：「罪行重大」者可判囚10年至終身，一般情節則可判囚3年至10年。

黃之鋒 串謀勾結外國勢力 香港

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