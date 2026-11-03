中共全面從嚴治黨 王滬寧：重點查處資本向政治領域滲透

中共二十屆五中全會通過《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》後，中共全黨隨即展開大學習。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧3日在中共中央黨報《人民日報》發文指出，堅決「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」，深化權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題整治，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題。

王滬寧稱，這些工作做好了，就能夠推動全黨風清氣正，確保黨和國家事業順利推進。

據新華報導，「學習貫徹黨的二十屆五中全會精神中央宣講團動員會」2日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。蔡奇強調，深入學習貫徹二十屆五中全會精神，是當前和今後一個時期中共全黨的重大政治任務。

王滬寧3日在《人民日報》三版發表題為「深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義」四千多字的署名文章表示，學習貫徹好《決定》精神，要從鞏固中共的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義。

他強調，全面從嚴治黨是中國共產黨自身建設歷史經驗的集中總結，是保持黨的先進性和純潔性的必然要求，是創造黨和國家事業新輝煌的根本保障，全黨要深刻認識「三個更加艱巨」：

一是針對國際形勢發生的深刻複雜變化，《決定》提出「黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱巨」。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，國際力量對比深刻調整，單邊主義、保護主義加劇，霸權主義和強權政治威脅上升，全球性挑戰接踵而來，外部環境不確定難預料因素增多，對中共統籌國內國際兩個大局、統籌發展和安全提出新的更高要求。

二是針對國內形勢和任務的發展變化，《決定》提出「黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱巨」。中國發展進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，發展不平衡不充分問題仍然突出，人口結構、社會群體、利益格局等持續變化，數位化、網絡化、智能化快速發展，社會生產生活方式和組織形式更加多樣，各種思想和價值觀念交織碰撞，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多前所未有，對中共統籌高質量發展和高效能治理、紮實推進中國式現代化提出新的更高要求。

三是針對中共的隊伍狀況和黨內存在的突出問題，《決定》提出「黨保持先進性和純潔性任務更加艱巨」。中共黨員總數已超過1億，基層組織達到543.1萬個，黨的隊伍發生結構性變化，同時黨內思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重，對提高管黨治黨水平、有效解決黨內存在的突出問題提出新的更高要求。

王滬寧表示，「三個更加艱巨」的判斷，深刻洞察世情國情黨情的變化和趨勢，為從全局上、戰略上謀劃和推進全面從嚴治黨提供了基本依據。他並提出，「四大挑戰」、「四大考驗」、「四種危險」是中共持之以恆推進全面從嚴治黨必須解決的重大課題。

所謂「四大挑戰」是指新形勢下對中共執政能力、領導水平、隊伍素質、拒腐防變帶來的重大挑戰；「四大考驗」是指執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗；「四種危險」是指精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險。