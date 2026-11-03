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馬興瑞前大秘郭永航被雙開 涉無償接受高端醫療服務

中央社／ 台北3日電

中共中央紀委國家監委2日通報，對廣東省政協前黨組成員、副主席郭永航開除黨籍及公職（雙開），指他無償接受私營企業提供的高端醫療服務，以及大搞權錢交易。郭永航是前中共政治局委員馬興瑞的前大秘，而馬興瑞此前已被雙開。

中共中央紀委國家監委今年3月通報，郭永航涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

中紀委國家監委網站2日通報，經查，郭永航喪失理想信念，對抗組織審查；違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，無償接受私營企業主提供的高端醫療服務；在幹部選拔任用工作中違規為他人謀取利益，縱容、默許親屬不實際工作而獲取薪酬；違規干預和插手司法活動；將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬、企業進駐工業園區、土地出讓等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報表示，郭永航嚴重違反黨的政治紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報表示，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予郭永航開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

郭永航今年61歲，長期在珠三角核心城市深圳、珠海和廣州任職。前中共政治局委員馬興瑞2015至2016年主政深圳期間，郭永航擔任深圳市委秘書長，是馬興瑞的「大秘」。今年7月馬興瑞也被雙開。

馬興瑞 高端 廣東

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