中共政策室前主任江金權 連續缺席人大常委會議

據報導，中共前首席智囊、中央政策研究室前主任江金權近幾個月來接連在全國人大常委會會議中缺席。

明報今天在報導中表示，江金權去年底卸任中央政策室主任，轉任全國人大常委、農業與農村委員會副主任委員；全國人大常委會會議昨天召開，但根據北京央視的新聞聯播，他不在這次會議之中，而在8月底的人大常委會會議之中，他也缺席。

據介紹，67歲的江金權，湖北浠水人，經濟學博士，長期任職於中央政策室，曾擔任黨建研究局副局長、局長、副主任、常務副主任，是黨建領域的權威專家，也是大筆桿子。

2020年，江金權接替政治局常委王滬寧擔任中央政策室主任，成為「首席智囊」，但在中共20大卻意外沒有獲安排為中央委員。