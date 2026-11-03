中梵再互動？港、陸3主教赴羅馬 與梵蒂岡國務卿同場

據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港教區主教周守仁本月將罕見同赴義大利羅馬，出席一場研討會並發言，梵蒂岡聖座國務卿帕羅林也將同場發言。中梵是否有進一步互動，受到關注。

綜合梵蒂岡官方媒體「信仰通訊社」及香港明報報導，李山、丁祖耀和周守仁本月五日將出席在羅馬宗座傳信大學舉辦的國際研討會，主題為「在中國的普世教會面容：首批六位國籍主教祝聖一百周年」。

根據議程，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及中國社會科學院世界宗教研究所研究員劉國鵬等人將致詞。李山也是第十四屆大陸全國政協常委、民族和宗教委員會副主任，以及中國天主教愛國會主席。

此外，澳門教區今年慶祝成立四百五十周年，教宗良十四世在致函澳門教區賀詞中提及，澳門教區是近代遠東首個成立的教區，「無數傳教士曾從這片小小的土地出發，走遍亞洲各地」。教宗肯定澳門教區在慈善、醫療及教育事業的工作。

港媒01報導，一九九八年與二○○五年，前教宗若望保祿二世與本篤十六世都曾力邀中國主教參加會議，但因中共堅持宗教不受外國勢力干預，最後未能成行。直到二○一八年中梵簽署主教任命協議，教廷方面正式承認七位由中國政府任命的主教，北京也首次批准官方教會的高層代表赴羅馬參加主教會議。

信仰通訊社上月報導，評估過去數十年來，中國天主教主教得以展現與羅馬主教、也就是現任教宗良十四世之間共融關係的進展，教宗良十四世正再次展現羅馬主教對中國主教的善意。