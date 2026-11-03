陸官方救市 A股注活水1.47兆元

大陸股市低迷之際，官方出手救市，將透過互換便利和股票回購增持再貸款兩項政策工具，對大陸資本市場注入可觀資金。分析師指出，兩政策都投向資本市場，預計此次將為Ａ股市場帶來至少人民幣三千億元（約新台幣一點四七兆元）增量資金。

其中，中國人民銀行（大陸央行）今將啟動第三次證券、基金、保險公司互換便利操作（ＳＦＩＳＦ），目前機構申請額度已超過人民幣一千億元；同時，大陸國有大型銀行預計向中國國新及中國誠通兩家央企，分別新增約人民幣一千億元的股票回購增持專項貸款額度。

在市場預期政策利多提振下，上證指數二日收漲百分之一點○八，重返三千六百關口，深成指漲百分之一點六三。滬深兩市成交額人民幣一點七八兆元，較上一個交易日放量人民幣一○九二億元。

ＳＦＩＳＦ支持符合資格的券商、基金、保險公司，用債券、股票ＥＴＦ、滬深三百成份股等資產做抵押，從人行換入央票等高等級流動性資產，並在市場上融資用於資本市場。

業內認為，此舉將更加有利於機構盤活資產，為資本市場持續帶來活水。

股票回購增持再貸款是央行向銀行發放的再貸款，由銀行向客戶提供的回購、增持專項貸款，允許上市公司或大股東借錢回購或增持自家股票，資金專款專用。

人行表示，支持資本市場兩項工具自二○二四年十月推出以來，證券、基金、保險公司互換便利已多次展期，目前餘額為人民幣一○五○億元；政策支持下，股票回購增持貸款簽約金額約人民幣四千四百億元，累計發放量超人民幣二千八百億元。同時，此次股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由百分之一點二五降至百分之一。

財聯社報導，目前有卅一家證券、基金公司申報此次ＳＦＩＳＦ需求，申請額度超過人民幣一千億元。