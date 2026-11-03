無人機禁飛、菜刀上鎖 深圳全城戒備迎APEC

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會將於本月十八日至十九日在深圳舉行，為確保會議期間安全，深圳已採取無人機禁飛、全市消防安全每晚夜查、地鐵實施「人包雙檢」等多項行動，如今還傳出餐廳的菜刀被警方以鏈條上鎖、不得網購郵寄五金刀具等規定。

Ｘ知名帳號「李老師不是你老師」指出，十月卅日深圳龍華區一家名為「玖道耕全牛宴」的餐廳老闆在網上發布影片稱，其廚房菜刀被警方用鏈條上鎖固定了，鏈條是警察上門安裝的，並稱目前當地社區都在實行這一管控措施。

有大陸網友也在微博發文稱，他上網買菜刀，填了深圳一個親戚家地址，結果買不了。問了客服才知道，十月廿八日至十一月十九日，大陸全國快遞嚴禁收寄深圳的五金刀具。

據了解，目前若要在深圳實體廚具店購買刀具，若金屬刀身超過廿二公分，刀身必須有唯一編碼，無編碼的屬管制刀具，商家不得販售。

深圳市公安局今年六月廿六日曾發布「深圳公安全鏈條打擊涉管制刀具違法犯罪」消息指出，深圳市公安局南山分局南頭派出所對轄區一家廚具銷售店鋪進行安全檢查時，查獲一批無刀身編號的管制刀具，該店鋪因違規銷售管制刀具，公安機關依法對其作出行政處罰決定，並收繳全部涉案管制刀具。深圳市公安局治安管理支隊二大隊大隊長梁曉蕾強調，深圳公安還將加大排查力度，消除違法生產管制刀具隱患。