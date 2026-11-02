王毅會見伊朗國安官員 支持伊朗維護主權安全

中共中央外事工作委員會辦公室（中央外辦）主任王毅，今天在北京會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴格瑞卡尼時表示，支持伊朗維護自身主權和安全。巴格瑞卡尼表示，伊朗願與各方接觸談判，致力實現地區和平穩定。

根據中國外交部官網，王毅表示，當前中東地區戰事延宕、外溢擴散，對話談判才是解決之道。各方都應以理性務實的精神，聚焦政治解決，而不是再次兵戎相見。中方願意與各方一起繼續為恢復地區和平努力。

王毅表示，儘管國際局勢動盪，但中伊關係保持平穩發展，符合兩國人民的根本利益，也符合全球南方國家團結合作的願望。中方支持伊朗維護自身主權和安全，願與伊方一道，推動中伊關係繼續發展。

巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）表示伊朗將堅定維護自身安全、主權和領土完整，抵禦強權和威脅，同時願與各方接觸談判，積極致力於實現地區和平穩定。

巴格瑞卡尼表示認同中國國家主席習近平提出的倡議和維護多邊主義的立場，期待中國為國際及地區和平發揮更重要作用。伊朗願促進伊中關係穩步發展，與中國加強在國際和多邊框架下的合作。