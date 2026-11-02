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學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

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學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
中研院政治學研究所研究員蔡文軒。記者張鈺琪／攝影
中研院政治學研究所研究員蔡文軒。記者張鈺琪／攝影

大陸國家主席習近平的健康狀況備受外界關注。中研院政治學研究所研究員蔡文軒今日表示，透過公開影像分析習近平今年9月訪問印度時的步態，發現他的老化跡象「比一般人更嚴重」，下飛機時甚至出現「環狀步態」，但從上飛機時的表現來看，心肺功能似乎沒有太大問題。

亞洲政經與和平交流協會2日下午舉辦「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，邀請多位專家學者共同與談。

記者詢問蔡文軒，綜合過去及近期透過公開影像分析習近平步態及健康變化的研究，會如何評估習近平目前的身體健康狀況？是否有新的觀察或值得關注的變化？

蔡文軒回應，健康與老化不是短期就能看出來，需要長時間觀察。不過，習近平今年9月12日抵達印度時下飛機的畫面相當值得研究，因為影片清楚拍到包括腳踝在內的全身動作，而下樓梯是觀察一個人老化程度相當直接的指標。

他解釋，下樓梯時，膝蓋與腳踝必須承受較大的重量，因此研究團隊特別關注習近平下機時的腳踝動作及步態變化。

蔡文軒指出，上一次能夠清楚觀察習近平下機時腳踝動作的影像，是2023年12月訪問越南期間，不過當時有夫人彭麗媛攙扶。研究團隊透過電腦影像模擬，將攙扶因素納入考量，發現習近平今年下機時的步態穩定性不如3年前。他也認為，從相關步態資料與同齡者比較，習近平的老化跡象比一般人更為嚴重。

他進一步稱，習近平下樓梯時出現「環狀步態」的現象，也就是腳部向外側繞行，以支撐身體重量。

至於上飛機時的畫面，蔡文軒說，這主要是用來觀察心肺功能的，如果能持續行走而沒有停頓，可能代表心肺功能相對良好。從習近平9月13日上飛機的畫面來看，他認為習近平的心肺功能似乎沒有太大問題。

此外，習近平9月下旬訪問美國時，公開影片未完整拍攝到腳踝，研究價值相對有限。不過，蔡文軒指出，團隊從上飛機的部分影像觀察到小腿肌肉可能有流失跡象，攀登階梯時身體偏移的情況也較為明顯。

另針對習近平9月訪美期間，在晚宴上聆聽美國總統川普發言時，曾出現身體傾斜的畫面。蔡文軒回應，可能只是時差或其他因素造成，研究團隊並沒有更進一步的發現。他解釋，身體或頭部傾斜可能有許多不同原因，所以研究主要選擇膝蓋、腳踝等對老化較具解釋力的指標。

習近平 老化 中研院 兩岸

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