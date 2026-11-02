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美伊戰事可能再起 中國大陸派特使穿梭中東「勸和促談」

中央社／ 北京2日電
中國外交部發言人毛寧。歐新社
中國外交部發言人毛寧。歐新社

美伊戰事可能再起，中國外交部發言人毛寧今天說，中國政府中東問題特使翟雋將訪問伊朗等中東國家，目的是勸和促談。

美國總統川普1日重申可能恢復對伊朗的攻擊，他在一場造勢活動中說，或許在某個時間點，他將不得不對德黑蘭「重拳出擊」。伊朗則警告，若再對伊朗發動攻擊，伊朗將立即採取「不受地理範圍限制」的強力反擊。

中國官媒央視新聞報導，毛寧今天在外交部例行記者會中說明中國近日將派有關特使赴波斯灣和紅海、非洲之角地區國家訪問。

她說，為落實中國國家主席習近平就促進中東地區和平安全提出的系列倡議主張，以及各方建設性參與非洲熱點問題解決的4條原則，翟雋將於11月上中旬訪問伊朗、阿曼、沙烏地阿拉伯；中國政府非洲事務特別代表劉顯法將於11月上中旬訪問衣索比亞、吉布地、埃及；外交部非洲之角事務特使胡長春將於11月上旬訪問厄利垂亞（Eritrea）。

她說，中方特使、特別代表同一時間分赴地區國家穿梭訪問，旨在勸和促談、緩局降溫，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

當前除了中東局勢緊張外，非洲的厄利垂亞也在月初與衣索比亞斷交。衣索比指控鄰國厄利垂亞支持其反對派聯盟，但遭到否認。

中東 美伊 中方 伊朗 毛寧

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