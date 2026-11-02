沈伯洋若當選北市長…沈有忠：能不能舉行雙城論壇值得玩味

台灣九合一選舉將於11月28日登場。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，年底台北市長選舉結果，可能對未來兩岸關係造成不同衝擊。他特別提到，若被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，將對未來兩岸交流投下非常不確定性的變數，上海市能不能與他舉辦雙城論壇，是非常值得玩味的地方。

亞洲政經與和平交流協會2日下午舉行「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，由洪浦釗主持，邀請沈有忠致詞，以及蔡文軒、王占璽、洪耀南、王智盛、吳瑟致等專家學者與談。

沈有忠表示，目前正好是中國大陸、美國及台灣各自內部非常重要的政治事件節點，包括中共二十屆五中全會、美國11月3日的期中選舉，以及台灣11月28日的九合一選舉。雖然是各自內部的政治行為，但可能外溢成影響美中台下一階段互動的重要起點。

他指出，美國期中選舉後，是否可能出現新一輪「分立政府」，值得關注；至於台灣年底的地方選舉，他特別提到台北市長選情，如果蔣萬安連任，或由沈伯洋當選，都可能對兩岸關係造成不同衝擊。

沈有忠特別提到，如果沈伯洋當選台北市長，「一個被中共列名為頑固台獨分子，當選了我們中華民國的首都市長」，對未來兩岸交流將投下非常不確定性的變數。他還說，「上海市能不能夠跟頑固台獨分子來舉辦所謂的雙城論壇？」這是非常值得玩味的地方。

沈有忠指出，中共五中全會進一步強化政治紀律，鞏固習近平的領導權威，也可以視為明年二十一大以前的「會前會」，為習近平繼續第四任期鋪路。他認為，美國與台灣即將舉行民主選舉，中共則持續強化全面從嚴治黨，反映出民主與威權體制之間的制度競爭。

在區域安全方面，沈有忠稱，五中全會後，中共恐持續加大軍事及灰色地帶施壓，頻繁使用海警船、科研船、民兵船等非正規軍事力量，在不引發全面軍事衝突的前提下，透過國內法規、主權聲索及片面執法宣告，挑戰台灣、日本及菲律賓等區域國家的海域管轄權與執法權，企圖逐步改變國際航行自由的現狀。

他說，面對中共的強硬姿態，國際社會應在安全防務及民生制度兩個層面深化合作，包括美日印澳四方對話、美日韓及美日菲三方合作架構，都是具體落實海上安全協調的例子。

沈有忠強調，不管美國期中選舉或台灣地方選舉結果如何，維持台海和平穩定現狀，都是包含美國在內、全球民主國家的共同利益，必然具有高度的政策延續性。政府也將持續秉持對等尊嚴的原則，與國際夥伴密切合作，維護台海和平穩定。