快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋若當選北市長…沈有忠：能不能舉行雙城論壇值得玩味

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
亞洲政經與和平交流協會2日下午舉行「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，陸委會副主委沈有忠出席，並發表致詞。記者張鈺琪／攝影
亞洲政經與和平交流協會2日下午舉行「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，陸委會副主委沈有忠出席，並發表致詞。記者張鈺琪／攝影

台灣九合一選舉將於11月28日登場。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，年底台北市長選舉結果，可能對未來兩岸關係造成不同衝擊。他特別提到，若被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，將對未來兩岸交流投下非常不確定性的變數，上海市能不能與他舉辦雙城論壇，是非常值得玩味的地方。

亞洲政經與和平交流協會2日下午舉行「五中全會後，中國往哪裡走？內政變局、兩岸關係與國際局勢」座談會，由洪浦釗主持，邀請沈有忠致詞，以及蔡文軒、王占璽、洪耀南、王智盛、吳瑟致等專家學者與談。

沈有忠表示，目前正好是中國大陸、美國及台灣各自內部非常重要的政治事件節點，包括中共二十屆五中全會、美國11月3日的期中選舉，以及台灣11月28日的九合一選舉。雖然是各自內部的政治行為，但可能外溢成影響美中台下一階段互動的重要起點。

他指出，美國期中選舉後，是否可能出現新一輪「分立政府」，值得關注；至於台灣年底的地方選舉，他特別提到台北市長選情，如果蔣萬安連任，或由沈伯洋當選，都可能對兩岸關係造成不同衝擊。

沈有忠特別提到，如果沈伯洋當選台北市長，「一個被中共列名為頑固台獨分子，當選了我們中華民國的首都市長」，對未來兩岸交流將投下非常不確定性的變數。他還說，「上海市能不能夠跟頑固台獨分子來舉辦所謂的雙城論壇？」這是非常值得玩味的地方。

沈有忠指出，中共五中全會進一步強化政治紀律，鞏固習近平的領導權威，也可以視為明年二十一大以前的「會前會」，為習近平繼續第四任期鋪路。他認為，美國與台灣即將舉行民主選舉，中共則持續強化全面從嚴治黨，反映出民主與威權體制之間的制度競爭。

在區域安全方面，沈有忠稱，五中全會後，中共恐持續加大軍事及灰色地帶施壓，頻繁使用海警船、科研船、民兵船等非正規軍事力量，在不引發全面軍事衝突的前提下，透過國內法規、主權聲索及片面執法宣告，挑戰台灣、日本及菲律賓等區域國家的海域管轄權與執法權，企圖逐步改變國際航行自由的現狀。

他說，面對中共的強硬姿態，國際社會應在安全防務及民生制度兩個層面深化合作，包括美日印澳四方對話、美日韓及美日菲三方合作架構，都是具體落實海上安全協調的例子。

沈有忠強調，不管美國期中選舉或台灣地方選舉結果如何，維持台海和平穩定現狀，都是包含美國在內、全球民主國家的共同利益，必然具有高度的政策延續性。政府也將持續秉持對等尊嚴的原則，與國際夥伴密切合作，維護台海和平穩定。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 雙城論壇 陸委會 兩岸關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈有忠：中共仍未建立接班機制 未來政治發展充滿不確定性

中共五中全會強化「政治忠誠」 陸官員恐陷「多做多錯」困境

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

對黨內民主討論「意外詳細」？中共五中全會提及 學者：對習近平隱晦批評

相關新聞

沈伯洋若當選北市長…沈有忠：能不能舉行雙城論壇值得玩味

台灣九合一選舉將於11月28日登場。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，年底台北市長選舉結果，可能對未來兩岸關係造成不同衝擊。他特別提到，若被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，將對未來兩岸交流投下非常不確定性的變數，上海市能不能與他舉辦雙城論壇，是非常值得玩味的地方。

陸空軍77周年燈光秀 2000架無人機排出「雲龍」戰機圖案

大陸解放軍空軍將於11月11日迎來成立77周年，廣東珠海昨（1）日晚間舉行無人機燈光表演，2000架無人機在夜空中不斷變換隊形，排列出殲-20、殲-35A及殲-16等戰機圖案。其中，代號「雲龍」的殲-35A匿蹤戰機圖案也在夜空中亮相，為空軍成立77周年系列紀念活動揭開序幕。

阿曼元首建交48年首訪陸 習近平：中東不應成大國角力場

大陸國家主席習近平今（2）日上午在北京人民大會堂，與來訪的阿曼蘇丹海賽姆舉行會談。習近平表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲通過政治外交途徑化解爭端。

大陸將立法規定 企業從事跨境經營須置廉潔管理部門

大陸十四屆全國人大常委會第二十五次會議11月2日至6日在北京舉行。據新華社報導，2日提請人大常委會會議審議的《反跨境腐敗法》草案二次審議稿，進一步明確從事跨境經營業務的境內企業應當根據企業規模、業務範圍、風險防控等因素，合理設置廉潔合規管理部門或人員。

中共五中全會強化「政治忠誠」 陸官員恐陷「多做多錯」困境

中共二十屆五中全會上周落幕，學者陳建甫今（2）日表示，政治忠誠將成為下一階段中共幹部選拔、升遷的重要考核依據，但在地方財政問題及經濟下行的情況下，官員可能抱持「多做多錯、少做少錯」的心態，表面上服從中央指示，實際上卻消極不作為，恐對未來「十五五」規劃的推動形成挑戰。

美伊戰事可能再起 中國大陸派特使穿梭中東「勸和促談」

美伊戰事可能再起，中國外交部發言人毛寧今天說，中國政府中東問題特使翟雋將訪問伊朗等中東國家，目的是勸和促談

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。