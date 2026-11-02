阿曼元首建交48年首訪陸 習近平：中東不應成大國角力場

大陸國家主席習近平今（2）日上午在北京人民大會堂，與來訪的阿曼蘇丹海賽姆舉行會談。習近平表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲通過政治外交途徑化解爭端。

阿曼是位於阿拉伯半島東南部的國家，國家元首稱為「蘇丹」，相當於國王。海賽姆於2020年繼任蘇丹，此次是他繼任蘇丹以來首次訪陸，也是中阿建交48年來阿曼國家元首首次訪問大陸。

據大陸外交部官網消息，習近平指出，中阿友好源遠流長，近年來兩國政治互信日益牢固，互利合作成果豐碩。拓展和深化中阿關係是雙方共同的戰略選擇，中方願同阿方一道，推動中阿戰略夥伴關係向更高水平邁進。

習近平強調，此訪是中阿建交48年來阿曼國家元首首次訪華，相信這次會談將成為中阿關係史上重要一頁，為雙邊關係發展注入強勁動力。他表示，中方願同阿方深化發展戰略對接，做穩定可靠的能源合作夥伴、富有潛力的投資合作夥伴、協同創新的高科技合作夥伴，並加強產業、投資、人工智慧及科技人文交流。

談及中東局勢，習近平指出，當前世界百年變局加速演進，全球性問題層出不窮，「中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場」。地區的和平穩定需要各方共同營造呵護，中方將繼續倡導透過政治外交途徑化解爭端，並願同阿拉伯國家、海灣合作委員會國家加強溝通協調，為恢復地區和平安寧共同努力。

據陸方通稿，海賽姆表示，阿曼堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。中國多年來是阿曼第一大貿易夥伴，中國企業對阿投資不斷增長，阿方願同中方對接兩國發展戰略，加強貿易、投資、工業、基礎設施建設、人工智慧、科技等領域合作。

會談後，兩國元首共同見證簽署產供鏈、綠色發展、數位金融等領域多項合作文件。訪問期間，雙方發表《中華人民共和國和阿曼蘇丹國關於深化中阿戰略夥伴關係的聯合聲明》。