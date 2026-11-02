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中共公布全面從嚴治黨決定全文 規範「一把手」職權不搞一言堂

中央社／ 台北2日電

中共昨天正式公布20屆五中全會「持之以恆推進全面從嚴治黨決定」全文，提到要規範各級黨組織「一把手」履職用權，不可搞「一言堂」、「家長制」，不得層層要求維護「一把手」個人權威。在選拔幹部方面，不唯年齡學歷，防止同一職位或同一幹部被頻繁調整。

新華社昨天公布「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」的全文，內容已先於10月29日閉幕的中共20屆五中全會上通過。

這項「決定」提到，要規範「一把手」（指各單位最高黨政首長）履職用權，黨委（黨組）書記必須發揚民主，認真聽取不同意見，正確對待少數人意見，不搞「一言堂」、「家長制」，該由集體研究的不得擅自表態，不得用個人意見代替班子集體決定，不得擅自改變集體決定，不得層層要求維護「一把手」個人權威。

「決定」又提到，要落實加強對「一把手」和領導班子監督的制度規定，要完善同級監督制度機制，領導班子成員要加強相互監督，發現「一把手」存在問題應當坦誠提出，發現重要問題應當向上級黨組織報告。

「決定」表示，下級紀委（派駐紀檢監察組）至少每半年向上級紀委（派出機關）報告一次黨委（黨組）領導班子成員，特別是「一把手」履行職責、行使權力情況和自身履行監督責任情況。

在選拔幹部方面，「決定」提到，嚴格執行幹部選拔任用原則和程序，按照職位職責要求選用幹部，不唯年齡、學歷、資歷，防止只重視班子結構而忽視個人素質、只重視學歷資歷而忽視實際能力，防止硬性配備、降格以求。

「決定」又要求，要嚴格執行保持任期穩定有關政策，防止同一崗位頻繁調整幹部、同一幹部頻繁調整職位。深化選人用人專項檢查，健全幹部「帶病提拔」責任追究機制。堅決整治用人的不正之風，嚴禁私相授受、任人唯親，堅決破除「小圈子」，嚴肅查處跑官要官、買官賣官、拉票賄選等行為。

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