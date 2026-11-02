陸空軍77周年燈光秀 2000架無人機排出「雲龍」戰機圖案

大陸解放軍空軍將於11月11日迎來成立77周年，廣東珠海昨（1）日晚間舉行無人機燈光表演，2000架無人機在夜空中不斷變換隊形，排列出殲-20、殲-35A及殲-16等戰機圖案。其中，代號「雲龍」的殲-35A匿蹤戰機圖案也在夜空中亮相，為空軍成立77周年系列紀念活動揭開序幕。

據新華社報導，這場無人機編隊燈光表演是解放軍空軍「尋根逐夢、砥礪奮飛」系列活動的開場，共設計15幕經典圖案，主要聚焦新時代解放軍空軍轉型建設成果，著重展現解放軍空軍標誌性武器裝備、體系建設發展等內容。表演期間，「空天一體、攻防兼備」、「奮飛新時代」等字樣也陸續點亮珠海夜空。

公開資料顯示，殲-35A由中國航空工業集團旗下的瀋陽飛機設計研究所研製，屬於新一代中型匿蹤多用途戰機，以制空作戰為主，兼具對地、對海打擊能力。這款戰機於2024年11月在珠海航展首次公開亮相，今年9月則由大陸官媒央視披露其「雲龍」代號。

另據《環球時報》報導，大陸軍事專家張軍社表示，「雲龍」可能取自《易經》中的「雲從龍，風從虎」，寓意戰機如神龍般穿梭雲間、來去無蹤，與殲-35A的匿蹤性能及高機動性相呼應。

張軍社稱，解放軍空軍「龍」系列戰機的命名遵循「性能匹配加文化賦能」原則，既反映戰機的作戰定位與性能特點，也融入中國傳統文化意涵。他認為，從「猛龍」、「威龍」到「雲龍」，反映解放軍空軍從敏捷作戰、戰略威懾到匿蹤制空的發展。

新華社稱，後續解放軍空軍還將組織八一飛行表演隊飛越天津黃崖關長城，以及空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊飛越吉林長春藍天公園等活動。