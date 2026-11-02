快訊

iPad mini 8電池容量縮水！網傻眼1處「16年沒進步」

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸將立法規定 企業從事跨境經營須置廉潔管理部門

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸人大常委會審議中的《反跨境腐敗法》，將要求從事跨境經營業務的境內企業應設置廉潔合規管理部門或人員。新華社
大陸人大常委會審議中的《反跨境腐敗法》，將要求從事跨境經營業務的境內企業應設置廉潔合規管理部門或人員。新華社

‌大陸十四屆全國人大常委會第二十五次會議‌11月2日至6日在北京舉行。據新華社報導，2日提請人大常委會會議審議的《反跨境腐敗法》草案二次審議稿，進一步明確從事跨境經營業務的境內企業應當根據企業規模、業務範圍、風險防控等因素，合理設置廉潔合規管理部門或人員。

8月25日，十四屆全國人大常委會第二十四次會議首次審議《反跨境腐敗法》草案。據人民日報報導，該草案共六章47條，主要內容包括：明確中國反跨境腐敗工作的原則、範圍和主張；明確反跨境腐敗工作機制和職責；強化案件辦理和國際合作；明確企業廉潔合規義務；明確法律責任。

人民日報指出，制定《反跨境腐敗法》對於填補中國反跨境腐敗專門立法空白，完善反腐敗涉外法律體系，推進以法治思維和法治方式開展跨境腐敗治理具有重要意義。同時，也有利於維護中國國家主權、安全和發展利益，凝聚國際反腐敗共識，為全球反腐敗治理貢獻中國智慧和中國方案。

報導稱，隨著越來越多中國企業「走出去」，營造廉潔營商環境具有重大現實意義。制定《反跨境腐敗法》，明確跨境經營企業的廉潔合規義務，持續健全廉潔合規體系，強化有關主管部門的監管責任，有利於引導「走出去」企業依法、合規、廉潔經營，營造公平公正的國際營商環境。

人民日報表示，目前中國在反跨境腐敗領域相關制度規定較為分散，對線索移送、舉報、國際執法司法合作、相關單位配合調查、追逃追贓等尚缺乏比較系統的規定。制定《反跨境腐敗法》，將中共十八大以來中國推進反跨境腐敗的經驗做法與實踐成果上升為國家法律，有利於豐富反跨境腐敗法律措施手段，為查辦跨境腐敗案件提供有力法律保障。

2025年6月，大陸商務部曾發布《企業境外廉潔合規工作指引》的通知，當中也提及企業應因地制宜指定或設立專門部門負責廉潔合規管理，並為有條件的境外分支機構設置廉潔合規機構，配備專職人員，廉潔合規管理機構獨立於經營管理部門。

全國人大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共反腐鎖定幹部 嚴查異常財產

中共從嚴治黨《決定》全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

消基會新董監事上任 關心跨境平台、深偽風險

KPMG稅務年會登場 助企業掌握國際租稅新趨勢

相關新聞

陸空軍77周年燈光秀 2000架無人機排出「雲龍」戰機圖案

大陸解放軍空軍將於11月11日迎來成立77周年，廣東珠海昨（1）日晚間舉行無人機燈光表演，2000架無人機在夜空中不斷變換隊形，排列出殲-20、殲-35A及殲-16等戰機圖案。其中，代號「雲龍」的殲-35A匿蹤戰機圖案也在夜空中亮相，為空軍成立77周年系列紀念活動揭開序幕。

大陸將立法規定 企業從事跨境經營須置廉潔管理部門

大陸十四屆全國人大常委會第二十五次會議11月2日至6日在北京舉行。據新華社報導，2日提請人大常委會會議審議的《反跨境腐敗法》草案二次審議稿，進一步明確從事跨境經營業務的境內企業應當根據企業規模、業務範圍、風險防控等因素，合理設置廉潔合規管理部門或人員。

中共五中全會強化「政治忠誠」 陸官員恐陷「多做多錯」困境

中共二十屆五中全會上周落幕，學者陳建甫今（2）日表示，政治忠誠將成為下一階段中共幹部選拔、升遷的重要考核依據，但在地方財政問題及經濟下行的情況下，官員可能抱持「多做多錯、少做少錯」的心態，表面上服從中央指示，實際上卻消極不作為，恐對未來「十五五」規劃的推動形成挑戰。

阿曼元首建交48年首訪陸 習近平：中東不應成大國角力場

大陸國家主席習近平今（2）日上午在北京人民大會堂，與來訪的阿曼蘇丹海賽姆舉行會談。習近平表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲通過政治外交途徑化解爭端。

「四方對話」4國外長暗批中經濟脅迫 環時批美言行不一

美國、印度、日本與澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）4國外長10月31日發表聯合聲明，對出口限制等「經濟脅迫」及導致產能過剩的做法表達嚴重關切，批評矛頭指向中國。美國國務卿魯比歐強調，四方對話並非反華聯盟；中國官媒環球時報社評則要求美方言行一致，不能一面否認反華，一面縱容對抗性議程擴大。

沈有忠：中共仍未建立接班機制 未來政治發展充滿不確定性

中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，習近平權力越來越集中，治理風險也會加倍，官僚體系可能陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。他指出，中共獨斷的權力結構看似牢不可破，內部卻缺乏應變韌性，尤其目前仍未建立接班機制，未來內部政治發展將充滿更高的不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。