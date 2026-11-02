大陸將立法規定 企業從事跨境經營須置廉潔管理部門

‌大陸十四屆全國人大常委會第二十五次會議‌11月2日至6日在北京舉行。據新華社報導，2日提請人大常委會會議審議的《反跨境腐敗法》草案二次審議稿，進一步明確從事跨境經營業務的境內企業應當根據企業規模、業務範圍、風險防控等因素，合理設置廉潔合規管理部門或人員。

8月25日，十四屆全國人大常委會第二十四次會議首次審議《反跨境腐敗法》草案。據人民日報報導，該草案共六章47條，主要內容包括：明確中國反跨境腐敗工作的原則、範圍和主張；明確反跨境腐敗工作機制和職責；強化案件辦理和國際合作；明確企業廉潔合規義務；明確法律責任。

人民日報指出，制定《反跨境腐敗法》對於填補中國反跨境腐敗專門立法空白，完善反腐敗涉外法律體系，推進以法治思維和法治方式開展跨境腐敗治理具有重要意義。同時，也有利於維護中國國家主權、安全和發展利益，凝聚國際反腐敗共識，為全球反腐敗治理貢獻中國智慧和中國方案。

報導稱，隨著越來越多中國企業「走出去」，營造廉潔營商環境具有重大現實意義。制定《反跨境腐敗法》，明確跨境經營企業的廉潔合規義務，持續健全廉潔合規體系，強化有關主管部門的監管責任，有利於引導「走出去」企業依法、合規、廉潔經營，營造公平公正的國際營商環境。

人民日報表示，目前中國在反跨境腐敗領域相關制度規定較為分散，對線索移送、舉報、國際執法司法合作、相關單位配合調查、追逃追贓等尚缺乏比較系統的規定。制定《反跨境腐敗法》，將中共十八大以來中國推進反跨境腐敗的經驗做法與實踐成果上升為國家法律，有利於豐富反跨境腐敗法律措施手段，為查辦跨境腐敗案件提供有力法律保障。

2025年6月，大陸商務部曾發布《企業境外廉潔合規工作指引》的通知，當中也提及企業應因地制宜指定或設立專門部門負責廉潔合規管理，並為有條件的境外分支機構設置廉潔合規機構，配備專職人員，廉潔合規管理機構獨立於經營管理部門。