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中共五中全會強化「政治忠誠」 陸官員恐陷「多做多錯」困境

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
台灣國土安全學會2日上午舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會。出席學者（左起）為吳瑟致、劉孟俊、洪耀南、沈有忠、陳建甫、郭瑞華、蕭督圜。記者張鈺琪／攝影
台灣國土安全學會2日上午舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會。出席學者（左起）為吳瑟致、劉孟俊、洪耀南、沈有忠、陳建甫、郭瑞華、蕭督圜。記者張鈺琪／攝影

中共二十屆五中全會上周落幕，學者陳建甫今（2）日表示，政治忠誠將成為下一階段中共幹部選拔、升遷的重要考核依據，但在地方財政問題及經濟下行的情況下，官員可能抱持「多做多錯、少做少錯」的心態，表面上服從中央指示，實際上卻消極不作為，恐對未來「十五五」規劃的推動形成挑戰。

台灣國土安全學會2日上午舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會，邀請多位專家學者共同與談。

淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫指出，習近平上任14年來不斷強調反腐敗，這次五中全會也把黨內「兩面人」作為重要批判指標。他認為，部分中央及地方官員表面上服從中央指示，卻未必積極落實，未來政治忠誠如何成為幹部選拔、升遷的考核依據，值得持續關注。

陳建甫表示，面對地方財政問題及經濟下行，地方官員可能出現「表面積極服從、實際消極不作為」的情況。他說，習近平一方面全力鞏固權力，但治理能力卻面臨很大的考驗，未來中低階官員是否為了避責，而不積極推動政策，將是高度集中政治體系更長久的考驗。

文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜稱，根據中紀委統計，2025年查處「不擔當、不作為、亂作為、假作為」問題共11萬9418件，占形式主義、官僚主義查處問題的84.7%。他認為，隨著中央監督與問責越來越嚴格，中基層官員反而可能採取更多推卸責任的避險策略。

蕭督圜表示，這種「消極服從」將成為未來十五五政策規劃的重要制度性障礙。無論科技自立自強、新質生產力或擴大內需，都需要地方官員具備專業判斷及政策彈性，並承擔一定風險。他形容，全面從嚴治黨面臨的治理悖論是「管得住，但能不能動起來？」，關鍵在於能否建立合理的制度誘因。

中經院第一所所長劉孟俊則提到，這次從嚴治黨強調紀律，卻是「一直在用鞭子，沒有胡蘿蔔」。他指出，在問責壓力下，幹部可能選擇「事事請示、延後決策」，銀行及國有企業也傾向選擇容易交代、符合中央戰略目標的投資項目，缺乏真正的成本評估，容易產生重複投資。

劉孟俊續指，中國大陸目前最關鍵的問題是內需再平衡，但政策仍偏重供給面及產業升級，加上就業不穩定、人口老化及未來收入不確定性，民眾傾向增加儲蓄，消費動能不足，內需失衡又進一步外溢成全球經貿問題。他對十五五期間能否改善內外經濟失衡，抱持較為悲觀的看法。

《展望與探索》雜誌社特約研究員郭瑞華認為，這次五中全會的重點不應只放在人事大地震，而是全面從嚴治黨的決定。他指出，中共正將過去帶有戰役性質的「運動式整肅」，轉向常態化、制度化的政治忠誠考核體系。

在共軍整肅方面，郭瑞華說，政治可靠性可能凌駕軍事專業，形成「紅高於專」的現象，造成「裝備越來越現代化，但是指揮層卻越來越去專業化」。他認為，共軍大規模跨海聯合登陸作戰能力可能受到整肅衝擊，但在政治忠誠掛帥下，低門檻的對台灰色地帶行動反而可能更加密集。

台北海洋科技大學助理教授吳瑟致也表示，習近平持續整肅軍隊，反映其對軍隊的安全感仍在重建，政治忠誠與軍隊專業之間的矛盾，可能進一步影響解放軍整體作戰及戰略決策品質。他強調，不能因為中共持續內部整肅，就認為北京會將重心放在對內，對台軍事威脅因此降低，真正需要觀察的是習近平權力集中如何影響對台軍事戰略與政策。

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