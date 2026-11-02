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沈有忠：五中全會為習近平續任鋪路 對台恐加速「未統先治」

中央社／ 台北2日電

陸委會副主委沈有忠今天表示，中共20屆五中全會通過從嚴治黨決定，為中共總書記習近平21大續任鋪路，缺乏制衡的權力可能推升政治風險，為轉移內部壓力與治理焦慮，不排除加速對台「未統先治」。

台灣國土安全學會今天在台北舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會，沈有忠與多位專家學者與會。

沈有忠致詞時表示，這次五中全會審議通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，可視為習近平明年21大續任並且獨攬大權預先鋪路，將會以更嚴格的政治紀律、更高的政治標準確保黨內及官僚體系對於習近平的絕對忠誠。

他判斷，未來習近平權力將會更加集權與獨大，這種欠缺制衡的權力格局將牽動印太區域安全秩序與兩岸局勢。

沈有忠指出，首先是習近平權力集中，缺乏制衡，形成無人可以糾偏、糾錯的制度性矛盾，而中共解決之道是發動所謂「自我革命」，以更強的政治整肅與意識形態緊縮與垂直管控，讓權力進一步集中，形成惡性循環。

他表示，決策繫於單一核心，可能使高層缺乏彈性與容錯空間；官員揣摩上意，也可能造成「寧左勿右」、中層梗阻及基層民意難以上達，內部缺乏應變的韌性，持續累積難以預測的風險。加上中共尚未建立接班機制，未來政治發展的不確定性將更高。

其次，沈有忠指出，安全優先和意識形態的掛帥，將會導致經濟結構扭曲矛盾，進而產生外溢影響，破壞全球經濟平衡。中共在房地產崩跌、地方債務高築及內需疲軟之下，仍以安全優先，投入科技自立自強，並以大量生產維持就業、儲備能源與糧食，顯示中共持續將政權安全置於經濟民生之上，導致供需失衡。

他續指，中共內部風險與治理焦慮升高，為轉移壓力，不排除加速推動對台「未統先治」，透過各種手段塑造對台海及台灣具有常態管轄權的假象，近期逐漸發展出在台海周邊常態性的襲擾以及干預台灣民主選舉等。

沈有忠表示，政府將積極強化自我防衛能力，「備戰才能避戰」；同時也會健全民主防衛的體制，加強各類境外滲透和認知戰的法治屏障；並且深化印太地區及全球民主同盟網絡，負責任地維護台海和平。

五中全會 習近平 對台

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