沈有忠：中共仍未建立接班機制 未來政治發展充滿不確定性

中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，習近平權力越來越集中，治理風險也會加倍，官僚體系可能陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。他指出，中共獨斷的權力結構看似牢不可破，內部卻缺乏應變韌性，尤其目前仍未建立接班機制，未來內部政治發展將充滿更高的不確定性。

台灣國土安全學會2日上午舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會，由洪耀南主持，邀請沈有忠致詞，以及學者陳建甫、郭瑞華、劉孟俊、吳瑟致與蕭督圜共同與談。

沈有忠表示，中共二十屆五中全會審議通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，不只是單純處理黨的內部建設問題，也可以視為中共為習近平在明年二十一大續任、獨攬大權預先鋪路，將以更嚴格的政治紀律、更高的政治標準，確保黨內及官僚體系對習近平的絕對忠誠。

沈有忠提出三點觀察。首先，中共試圖透過更強烈的「運動式反腐」，處理習近平以來權力過度集中所衍生的弊病。他指出，習近平上任後把黨的領導改為「定於一尊」，使威權體制越來越走向極端集權，形成無人可以糾偏、糾錯的制度性矛盾。

他說，中共的解決之道是發動所謂「自我革命」，透過更強的政治整肅、意識形態緊縮，以及高壓和垂直管控，把「習核心」、「習思想」奉為不可忤逆的聖旨，恐陷入權力更加集中的惡性循環。

第二，沈有忠稱，「安全優先」、「意識形態掛帥」將導致經濟結構扭曲，矛盾甚至外溢成破壞全球經濟平衡的連鎖效應。他表示，房地產崩跌、地方債務高築、內需疲軟等問題都沒有好轉，中共企圖以舉國之力推動科技自立自強，透過大量生產維持內部就業，顯示領導層持續將政權安全置於經濟民生之上，造成嚴重供需失衡。

他提到，內捲經濟也外溢成全球經貿風險，包括對外傾銷過剩工業產能，以低價扭曲公平貿易秩序，並以安全之名擴大經濟脅迫、貿易壁壘，管制稀土和關鍵物料等。

第三，沈有忠表示，中共內部風險和治理焦慮將成為兩岸關係的重大變數。他擔心，為了轉移壓力，不排除加速對台推進所謂「未統先治」的若干措施。北京當局企圖在尚未實質犯台前，就透過多重手段先行塑造對台海和台灣具有常態化管轄的假象。

他指出，儘管共軍內部經歷大規模高層人事震盪和整肅，中共仍持續運用軍機、軍艦、海警、科研船等侵擾台灣周邊海空域，企圖把台海「內海化」，同時也企圖介入台灣地方選舉，透過灰色地帶襲擾、法律恫嚇及認知戰，脅迫各界人士表態，製造寒蟬效應，干擾選民自主判斷。

沈有忠最後重申，政府支持兩岸健康有序交流，願意與對岸溝通，但絕不以退讓主權作為代價。