快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

沈有忠：中共仍未建立接班機制 未來政治發展充滿不確定性

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
在台灣國土安全學會2日上午舉辦的座談會上，陸委會副主委沈有忠指出，習近平權力越來越集中，恐導致中共官僚體系陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。記者張鈺琪／攝影
在台灣國土安全學會2日上午舉辦的座談會上，陸委會副主委沈有忠指出，習近平權力越來越集中，恐導致中共官僚體系陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。記者張鈺琪／攝影

中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，習近平權力越來越集中，治理風險也會加倍，官僚體系可能陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。他指出，中共獨斷的權力結構看似牢不可破，內部卻缺乏應變韌性，尤其目前仍未建立接班機制，未來內部政治發展將充滿更高的不確定性。

台灣國土安全學會2日上午舉辦「從治黨到治國：中共二十屆五中全會、十五五布局與台海情勢」座談會，由洪耀南主持，邀請沈有忠致詞，以及學者陳建甫、郭瑞華、劉孟俊、吳瑟致與蕭督圜共同與談。

沈有忠表示，中共二十屆五中全會審議通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，不只是單純處理黨的內部建設問題，也可以視為中共為習近平在明年二十一大續任、獨攬大權預先鋪路，將以更嚴格的政治紀律、更高的政治標準，確保黨內及官僚體系對習近平的絕對忠誠。

沈有忠提出三點觀察。首先，中共試圖透過更強烈的「運動式反腐」，處理習近平以來權力過度集中所衍生的弊病。他指出，習近平上任後把黨的領導改為「定於一尊」，使威權體制越來越走向極端集權，形成無人可以糾偏、糾錯的制度性矛盾。

他說，中共的解決之道是發動所謂「自我革命」，透過更強的政治整肅、意識形態緊縮，以及高壓和垂直管控，把「習核心」、「習思想」奉為不可忤逆的聖旨，恐陷入權力更加集中的惡性循環。

第二，沈有忠稱，「安全優先」、「意識形態掛帥」將導致經濟結構扭曲，矛盾甚至外溢成破壞全球經濟平衡的連鎖效應。他表示，房地產崩跌、地方債務高築、內需疲軟等問題都沒有好轉，中共企圖以舉國之力推動科技自立自強，透過大量生產維持內部就業，顯示領導層持續將政權安全置於經濟民生之上，造成嚴重供需失衡。

他提到，內捲經濟也外溢成全球經貿風險，包括對外傾銷過剩工業產能，以低價扭曲公平貿易秩序，並以安全之名擴大經濟脅迫、貿易壁壘，管制稀土和關鍵物料等。

第三，沈有忠表示，中共內部風險和治理焦慮將成為兩岸關係的重大變數。他擔心，為了轉移壓力，不排除加速對台推進所謂「未統先治」的若干措施。北京當局企圖在尚未實質犯台前，就透過多重手段先行塑造對台海和台灣具有常態化管轄的假象。

他指出，儘管共軍內部經歷大規模高層人事震盪和整肅，中共仍持續運用軍機、軍艦、海警、科研船等侵擾台灣周邊海空域，企圖把台海「內海化」，同時也企圖介入台灣地方選舉，透過灰色地帶襲擾、法律恫嚇及認知戰，脅迫各界人士表態，製造寒蟬效應，干擾選民自主判斷。

沈有忠最後重申，政府支持兩岸健康有序交流，願意與對岸溝通，但絕不以退讓主權作為代價。

習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共從嚴治黨《決定》全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

中共「從嚴治黨」 加強對幹部領導及其家屬監督

中共反腐鎖定幹部 嚴查異常財產

對黨內民主討論「意外詳細」？中共五中全會提及 學者：對習近平隱晦批評

相關新聞

沈有忠：中共仍未建立接班機制 未來政治發展充滿不確定性

中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。陸委會副主委沈有忠今（2）日表示，習近平權力越來越集中，治理風險也會加倍，官僚體系可能陷入「寧左勿右」及「忠誠競賽」。他指出，中共獨斷的權力結構看似牢不可破，內部卻缺乏應變韌性，尤其目前仍未建立接班機制，未來內部政治發展將充滿更高的不確定性。

陸港三主教將罕見赴羅馬 與梵蒂岡國務卿共同出席研討會

香港明報引述梵蒂岡官方信仰通訊社日前報導指出，北京主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港教區主教周守仁本月5日將前往羅馬，參加主題為「在中國的普世教會面容」的國際研討會，梵蒂岡國務卿帕羅林預計也將出席同一場研討會。

胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

中國大陸船隻近期在台灣周邊海域及開展各種作業，引發美日媒體關注。環球時報前總編輯胡錫進表示，台灣周邊海纜共24條，台灣99%以上對外通信依賴這些國際海纜，這些海纜一旦斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級，而且一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。大陸蒐集台灣周邊海纜資料，目的之一就是支持中國的國防。

中共五中全會強化「政治忠誠」 陸官員恐陷「多做多錯」困境

中共二十屆五中全會上周落幕，學者陳建甫今（2）日表示，政治忠誠將成為下一階段中共幹部選拔、升遷的重要考核依據，但在地方財政問題及經濟下行的情況下，官員可能抱持「多做多錯、少做少錯」的心態，表面上服從中央指示，實際上卻消極不作為，恐對未來「十五五」規劃的推動形成挑戰。

迷因圖引爆大陸、土耳其網路論戰 新仇舊恨引全球圍觀

中國大陸和土耳其最近因為歷史與祖先溯源問題，在社媒X平台論戰，結果驚動全球許多網友加入，包括希臘、伊朗、俄羅斯、日本、南韓，瀏覽量已超過上千萬，希臘媒體還報導指這是「第一次推特戰爭」，到底是在爭論什麼會驚動那麼多國的網友，他們前前後後在網上是在「戰」什麼？

中、秘自貿協定 升級版正式上路

中國大陸與秘魯升級版自貿協定一日生效，大陸商務部稱，這彰顯了大陸致力於通過自貿談判，與各國共同維護多邊主義和自由貿易的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。