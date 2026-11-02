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陸港三主教將罕見赴羅馬 與梵蒂岡國務卿共同出席研討會

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中梵向來受到關注。圖為2026年11月1日，在梵蒂岡城，教宗良十四世在俯瞰聖伯多祿廣場的辦公室窗前，帶領信眾進行「三鐘經」祈禱。歐新社
中梵向來受到關注。圖為2026年11月1日，在梵蒂岡城，教宗良十四世在俯瞰聖伯多祿廣場的辦公室窗前，帶領信眾進行「三鐘經」祈禱。歐新社

香港明報引述梵蒂岡官方信仰通訊社日前報導指出，北京主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港教區主教周守仁本月5日將前往羅馬，參加主題為「在中國的普世教會面容」的國際研討會，梵蒂岡國務卿帕羅林預計也將出席同一場研討會。

報導稱，這研討會由羅馬宗座傳信大學舉辦，以紀念教宗庇護十一世於1926年祝聖六名中國籍主教100周年，在此之前中國主教均均由外國傳教士出任。根據活動議程，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀、中國社科院世界宗教研究所研究員劉國鵬及當地學者等將先後致詞，新任樞機團團長塔格萊則總結發言。

另，澳門教區今年慶祝成立450周年，教宗良十四世在致函澳門教區賀詞中提及，澳門教區是近代遠東首個成立的教區，「無數傳教士亦曾從這片小小的土地出發，走遍亞洲各地」。教宗肯定澳門教區在慈善、醫療及教育事業的工作，並鼓勵教區反思每個地方教會的使命，包括服務每一個人。

羅馬 梵蒂岡

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