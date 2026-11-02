分析：習近平為中共21大掌舵人不言而喻

據分析，從中共一些地方大員近期的談話看，誰是中共21大掌舵人已不言而喻，就是現任總書記習近平。此外，中共內蒙古自治區黨委書記王偉中明年可能晉身國家領導人。

明報今天刊文表示，王偉中近日受訪時說，「必須更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，行動一致、步調一致奮進新征程。」

他又說，「千秋偉業必有核心，萬山磅礴必看主峰。『兩個確立』是黨在新時代取得的重大政治成果，是我們戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。」

文章表示，「萬山磅礴必看（有）主峰」是中共一貫的宣傳，「千秋偉業必有核心」則是王偉中創造性的話語；「千秋偉業」是指「民族復興」，明年的中共21大由誰繼續掌舵領航，不言而喻。

文章並表示，王偉中曾任深圳市委書記、廣東省長，已64歲；內蒙古黨代會將於本月召開，按照官方不成文規定，一把手超過63歲一般不提名，但王偉中極有可能「破例」留任，或官拜國家領導人。

此外，文章表示，中共20屆五中全會公報全文沒有提及「兩個確立」、「兩個維護」，引起一些關注，但「習核心」堅如磐石，這類揣測其實完全沒有必要。

據分析，北京官方昨天公布的五中全會「決定」就明確指出：「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，是黨在新時代取得的重大政治成果，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」

與此同時，中央部委、地方黨委在傳達五中全會精神時，都言必稱「兩確」、「兩維」；外交部黨委召開擴大會議傳達學習五中精神，政治局委員、外長王毅就提出，要始終走好踐行「兩個維護」的第一方陣。