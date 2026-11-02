胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

中國大陸船隻近期在台灣周邊海域及開展各種作業，引發美日媒體關注。環球時報前總編輯胡錫進表示，台灣周邊海纜共24條，台灣99%以上對外通信依賴這些國際海纜，這些海纜一旦斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級，而且一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。大陸蒐集台灣周邊海纜資料，目的之一就是支持中國的國防。

日本《讀賣新聞》周日報導，中國正在為重要關頭切斷台灣與外界的海底電纜搜集海洋信息。報導援引地理空間公司ingeniSPACE根據船舶自動識別系統的分析，指出中國船隻可能正大範圍搜集台灣周邊海底電纜的情況。

文章稱，自今年5月以來，大陸四艘調查船多次在台灣北部特定海域來回航行，反覆出現減速、停船及不規則轉向等行為，該海域與連接台灣等地及海外的海底電纜鋪設位置重疊。在日本和菲律賓近海也確認到中國船隻的類似行為，中國正沿著「第一島鏈」大範圍推進行動準備，「有事時」可能切斷電纜。

在《讀賣新聞》發布上述報導的前一天，《華爾街日報》也撰文稱，中國近期正大幅加快在台灣周邊海域的海底測繪作業，用數十艘研究船密集搜集台海周邊水文，尤其頻繁出現在台灣東部海域。

哈德遜研究所國防概念與科技中心主任克拉克表示，「中國希望掌握海床地形訊息，以利於潛艦及水下無人載具的行動，這些數據可用於封鎖台灣或阻止美軍介入台海衝突。」

對此，胡錫進1日深夜在個人社交平台發文稱，「其實，他們無需如此猜測中國大陸在『台灣有事』時的行動，或者他們可以放開想像力猜測更加誇張的。重要的是，大陸不想『台灣有事』，但『台獨』」可能把局勢逼到今天無法預測的攤牌」。

胡錫進指出，台灣海域地處東亞—太平洋數據走廊的關鍵節點。其周邊海纜共24條，包括14條國際線路，連接著日本、美國、新加坡、菲律賓等國。台灣99%以上的對外通信依賴這些國際海纜，且海纜登陸站主要集中在台灣本島北部頭城、淡水、八里及南部的枋山等少數地點。

這些海纜一旦同時斷掉或大部分同時斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級的。前國際通信主要依賴海底光纜，亞洲地區的海纜修復時間通常超過40天，台灣自身還缺乏專業的海纜維修船，一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。

文章並稱，海底電纜還是台灣與其「潛在盟友」進行實時、大容量軍事協調的生命線，美軍一旦介入，其有效性也高度依賴這種協調能力。一旦海底電纜被切斷，會在危機爆發最關鍵的初期數小時到數天內，使美軍無法及時充分獲得台軍的戰場態勢、作戰需求和指揮意圖，協同作戰的基礎將被瓦解。

胡錫進表示，很早以前就有報導和傳聞，美國已將中國周邊海域和西太平洋海域的水文資料做了詳盡收集，日本也沒少這樣幹。可以確定的是，美日掌握的所有水文資料、海底地形情況及其他相關信息，中國都應該掌握。中國蒐集這些資料做什麽？胡錫進說，「我認為它們的作用應該是全面的，其中當然包括支持我們的國防。」