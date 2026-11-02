快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

聯合報／ 大陸中心／即時報導
胡錫進指出，亞洲地區的海纜修復時間通常超過40天，台灣因缺乏專業的海纜維修船，一旦戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。圖／取自觀察者網
胡錫進指出，亞洲地區的海纜修復時間通常超過40天，台灣因缺乏專業的海纜維修船，一旦戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。圖／取自觀察者網

中國大陸船隻近期在台灣周邊海域及開展各種作業，引發美日媒體關注。環球時報前總編輯胡錫進表示，台灣周邊海纜共24條，台灣99%以上對外通信依賴這些國際海纜，這些海纜一旦斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級，而且一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。大陸蒐集台灣周邊海纜資料，目的之一就是支持中國的國防。

日本《讀賣新聞》周日報導，中國正在為重要關頭切斷台灣與外界的海底電纜搜集海洋信息。報導援引地理空間公司ingeniSPACE根據船舶自動識別系統的分析，指出中國船隻可能正大範圍搜集台灣周邊海底電纜的情況。

文章稱，自今年5月以來，大陸四艘調查船多次在台灣北部特定海域來回航行，反覆出現減速、停船及不規則轉向等行為，該海域與連接台灣等地及海外的海底電纜鋪設位置重疊。在日本和菲律賓近海也確認到中國船隻的類似行為，中國正沿著「第一島鏈」大範圍推進行動準備，「有事時」可能切斷電纜。

在《讀賣新聞》發布上述報導的前一天，《華爾街日報》也撰文稱，中國近期正大幅加快在台灣周邊海域的海底測繪作業，用數十艘研究船密集搜集台海周邊水文，尤其頻繁出現在台灣東部海域。

哈德遜研究所國防概念與科技中心主任克拉克表示，「中國希望掌握海床地形訊息，以利於潛艦及水下無人載具的行動，這些數據可用於封鎖台灣或阻止美軍介入台海衝突。」

對此，胡錫進1日深夜在個人社交平台發文稱，「其實，他們無需如此猜測中國大陸在『台灣有事』時的行動，或者他們可以放開想像力猜測更加誇張的。重要的是，大陸不想『台灣有事』，但『台獨』」可能把局勢逼到今天無法預測的攤牌」。

胡錫進指出，台灣海域地處東亞—太平洋數據走廊的關鍵節點。其周邊海纜共24條，包括14條國際線路，連接著日本、美國、新加坡、菲律賓等國。台灣99%以上的對外通信依賴這些國際海纜，且海纜登陸站主要集中在台灣本島北部頭城、淡水、八里及南部的枋山等少數地點。

這些海纜一旦同時斷掉或大部分同時斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級的。前國際通信主要依賴海底光纜，亞洲地區的海纜修復時間通常超過40天，台灣自身還缺乏專業的海纜維修船，一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。

文章並稱，海底電纜還是台灣與其「潛在盟友」進行實時、大容量軍事協調的生命線，美軍一旦介入，其有效性也高度依賴這種協調能力。一旦海底電纜被切斷，會在危機爆發最關鍵的初期數小時到數天內，使美軍無法及時充分獲得台軍的戰場態勢、作戰需求和指揮意圖，協同作戰的基礎將被瓦解。

胡錫進表示，很早以前就有報導和傳聞，美國已將中國周邊海域和西太平洋海域的水文資料做了詳盡收集，日本也沒少這樣幹。可以確定的是，美日掌握的所有水文資料、海底地形情況及其他相關信息，中國都應該掌握。中國蒐集這些資料做什麽？胡錫進說，「我認為它們的作用應該是全面的，其中當然包括支持我們的國防。」

胡錫進

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸調查船繞台異常活動…範圍曝光讀賣新聞分析：疑蒐集海底電纜情報

探查水文 陸船割草機式巡我東海域

中方研究船密集測繪 鋪路進攻台海戰略

駐英代表：各國應反制北京灰色地帶侵擾 捍衛海洋自由

相關新聞

胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

中國大陸船隻近期在台灣周邊海域及開展各種作業，引發美日媒體關注。環球時報前總編輯胡錫進表示，台灣周邊海纜共24條，台灣99%以上對外通信依賴這些國際海纜，這些海纜一旦斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級，而且一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。大陸蒐集台灣周邊海纜資料，目的之一就是支持中國的國防。

迷因圖引爆大陸、土耳其網路論戰 新仇舊恨引全球圍觀

中國大陸和土耳其最近因為歷史與祖先溯源問題，在社媒X平台論戰，結果驚動全球許多網友加入，包括希臘、伊朗、俄羅斯、日本、南韓，瀏覽量已超過上千萬，希臘媒體還報導指這是「第一次推特戰爭」，到底是在爭論什麼會驚動那麼多國的網友，他們前前後後在網上是在「戰」什麼？

中、秘自貿協定 升級版正式上路

中國大陸與秘魯升級版自貿協定一日生效，大陸商務部稱，這彰顯了大陸致力於通過自貿談判，與各國共同維護多邊主義和自由貿易的決心。

我呼籲勿參加陸孫中山紀念活動 陸批升高兩岸對抗

大陸全國政協預計十一月十二日舉行紀念孫中山誕辰一六○周年活動，陸委會呼籲勿與陸方在台合辦或赴陸參加相關活動，避免淪為統戰工具。中共機關報人民日報昨刊文，批評陸委會升高兩岸對抗；並聲稱，台方此舉是怕台灣民眾親眼看到孫中山在建國方略構想的建設宏偉藍圖已在大陸實現。

A股急跌 陸央行今邀「喝咖啡」救市

大陸Ａ股經歷十月急跌後，金融監管部門準備採取行動「救市」。陸媒報導，中國人民銀行（大陸央行）、金融監督管理總局及證監會今日將分別邀集銀行、證券及基金機構開會「喝咖啡」，預期將加強政策支持，進一步穩定Ａ股市場。

中共反腐鎖定幹部 嚴查異常財產

中共廿屆五中全會上周通過「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」昨日公布，新華社同時發布中共總書記習近平在五中全會上就該決定所作說明，習近平稱，「只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。