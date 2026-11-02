中共反腐鎖定幹部 嚴查異常財產

中共廿屆五中全會上周通過「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」昨日公布，新華社同時發布中共總書記習近平在五中全會上就該決定所作說明，習近平稱，「只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳」。

根據新華社昨公布前述「決定」全文逾一萬七千字，這也是二○一二年中共十八大以來，歷次中全會通過的第四份決定。

據發布，「決定」強調，要保持懲治腐敗高壓態勢，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，著力查處「關鍵少數」特別是「一把手」（黨政機關最高領導人）腐敗、年輕幹部腐敗，嚴肅查處領導幹部家族式腐敗、身邊人腐敗，堅決清除不收斂不收手、肆意妄為的腐敗分子。

決定並要求，加強對領導幹部的全方位管理和經常性監督，完善領導幹部個人有關事項報告制度，對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核驗證；要加強領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業常態化管理。另外，要深挖細查預期收益、約定代持、「白手套」、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，堅決打擊利用網路、虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等進行的腐敗行為。

習近平向全會報告時稱，今年一月，中共中央成立五中全會文件起草組，由其擔任組長，王滬寧、蔡奇、李希擔任副組長。

有分析指，習近平試圖通過這份決定，以中共中央名義對十八大以來持續十餘年的反腐整肅路線作出系統性肯定，並以此進一步強化中共全黨對其個人權威和政治路線的服從，為明年中共廿一大鋪路。