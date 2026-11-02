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A股急跌 陸央行今邀「喝咖啡」救市

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
A股近期跌勢明顯加劇。美聯社
A股近期跌勢明顯加劇。美聯社

大陸Ａ股經歷十月急跌後，金融監管部門準備採取行動「救市」。陸媒報導，中國人民銀行（大陸央行）、金融監督管理總局及證監會今日將分別邀集銀行、證券及基金機構開會「喝咖啡」，預期將加強政策支持，進一步穩定Ａ股市場。

消息指出，部分證券公司及基金公司已接獲會議通知，人民銀行與證監會將於二日上午舉行座談會，研究支持資本市場工具的使用；另一場會議則可能由人行聯同金融監管總局及證監會邀集主要銀行，討論如何優化股票回購增持再貸款政策。

Ａ股近期跌勢明顯加劇，以整個十月，上證指數累跌百分之六點三，深證成指跌百分之十五點九，創業板及科創板相關指數跌幅均超過百分之廿三。十月最後一個交易日，上證指數收報三五九九點，年內首次失守三千六百點。

造成Ａ股波動因素多元，包括：海外科技股衝擊，谷歌、英特爾、亞馬遜等財報引發市場對ＡＩ資本支出回報的擔憂；高科技股去槓桿；月末流動性與情緒擾動等。

為應對市場波動，人行已釋出穩市場訊號，宣布自今日起，每個工作日展開隔夜逆回購操作，實質意義是政策利率正式「換錨」，隔夜逆回購利率百分之一點二五成為主要政策利率，取代七天期逆回購利率的基準地位。

分析師指出，所有原掛鉤七天期逆回購利率的工具，統一切換為以隔夜逆回購利率為基準加減點，原七天期逆回購利率為百分之一點四，隔夜逆回購利率百分之一點二五，相當於間接引導短端資金利率下行十五個基點，資金面寬鬆格局進一步鞏固。

大陸證監會近日也提出全力穩市場、穩預期，完善減持監管和投資者保護相關安排。央視引述證監會統計，截至十月卅一日，滬深兩市五二二四家上市公司披露今年第三季財報，百分之七十三的上市公司獲利。前三季，滬深兩市上市公司合計營收人民幣五十六點六兆元，淨利人民幣五點一兆元，分別年增百分之五點八、百分之八點五，規模及增速均創二○二二年以來新高。

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