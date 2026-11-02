我呼籲勿參加陸孫中山紀念活動 陸批升高兩岸對抗

大陸全國政協預計十一月十二日舉行紀念孫中山誕辰一六○周年活動，陸委會呼籲勿與陸方在台合辦或赴陸參加相關活動，避免淪為統戰工具。中共機關報人民日報昨刊文，批評陸委會升高兩岸對抗；並聲稱，台方此舉是怕台灣民眾親眼看到孫中山在建國方略構想的建設宏偉藍圖已在大陸實現。

針對大陸將舉辦紀念孫中山誕辰一六○周年活動，陸委會日前表示，鑒於中共對孫中山的詮釋未忠於史實，並藉紀念活動宣傳「反獨、促統」，為防範其藉邀我國人出席，對台操作統戰分化，提醒曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關之特定人員，應遵守兩岸條例規定。陸委會並呼籲各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加相關活動，避免淪為統戰工具。

陸委會副主委梁文傑上周在回答相關提問時表示，孫中山建立的是中華民國，不是中華人民共和國；孫中山的理念是憲政民主，不是中共領導的一黨專政；孫中山的天下為公理念，也非中共的「聽黨話、跟黨走」。

人民日報昨透過「觀滄海」專欄發文，批評陸委會前述表態「背叛民族、背叛歷史，圖謀分裂國家、升高兩岸對立對抗的險惡用心暴露無遺」。並稱，台當局處心積慮阻撓禁限台灣民眾赴大陸參加紀念活動，是怕台灣民眾親眼看到，孫中山當年描繪的藍圖早已在大陸實現。指稱民進黨當局正是怕「信息繭房」不斷被戳破、虛假「台獨」敘事不斷被揭穿。

大陸駐美大使館十月卅一日舉辦紀念孫中山誕辰一六○周年活動，大陸駐美大使謝鋒表示，孫中山是偉大的愛國主義者、國家統一的堅定捍衛者、民族振興的積極推動者；對孫中山的最好紀念是學習和繼承其精神，包括堅守統一追求。