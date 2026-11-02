探查水文 陸船割草機式巡我東海域

兩岸關係持續緊繃，華爾街日報披露，北京當局近期大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，派出數十艘研究船密集蒐集台海周邊水文，可能有助於潛艦及水下無人載具在台海爆發衝突時航行、偵測敵方目標。日媒也指，大陸四艘調查船今年五月以來持續在台灣周邊特定海域不尋常活動，活動範圍與國際海底電纜鋪設路線重疊。大陸海警則稱，虎獅艦編隊日前在台灣以東海域開展「常態化執法巡查」。

大陸研究船近期頻繁出現在台灣東部海域，引起台灣和國際社會關注，主因是一旦台海發生衝突，此處正是美軍馳援介入的必經通道。

華爾街日報分析船舶追蹤資料發現，大陸船隻在台灣南部及東部大片海域，以類似割草機的方式來回航行，協助北京逐步完成台灣周邊海域的測繪工作。

報導指，在日本與菲律賓今年五月宣布將針對台灣東部重疊經濟海域展開會談後，北京在台灣周邊的探測活動明顯增加。大陸研究船在太平洋至印度洋進行海底及水文測量，表面上常以科學研究或深海採礦為由，但相關數據具有高度軍事價值。

華府智庫哈德遜研究所國防概念與科技中心主任克拉克分析，大陸希望掌握海床地形詳細資訊，以利潛艦及水下無人載具行動，這些裝備可用於封鎖台灣，或阻止美軍介入台海衝突。

分析人士指，大陸研究船也被用來調查海底通訊電纜的分布與狀況，這些電纜在衝突發生時可能成為攻擊目標。

讀賣新聞報導，以美國及台灣為據點的地理空間情報分析公司ingeniSPACE，透過船舶自動識別系統（ＡＩＳ）等資料分析發現，大陸四艘調查船在台灣周邊海域出現異常航行，疑似大範圍蒐集海底電纜相關情報。四艘船分別為大陸自然資源部「向陽紅二十二」、上海及福建省大學所屬的「同濟」與「嘉庚」，以及顯示為「ＭＵＳＨＡＮＺＩ」的船隻。

中央社報導，ingeniSPACE透過獨自的方法確認主要海底電纜鋪設路線，並比對ＡＩＳ數據，發現四艘船減速或停船的海域，均與連接台灣等地及海外的海底電纜位置重疊。

ingeniSPACE營運長Jason Wang表示，在日本及菲律賓附近海域，也觀察到中國船舶出現與台灣周邊類似的行動。

日本九州大學教授益尾知佐子表示，中國船舶疑似調查台灣及日本周邊國際海底電纜的動向，看起來是為了台灣有事或美中衝突預作準備。

另據大陸海警發布，虎獅艦編隊十月卅一日於台灣以東海域開展常態化執法巡查。