聽新聞
0:00 / 0:00
深圳APEC 廣東調全省警力「確保重兵上街嚴管嚴控」
APEC峰會即將登場，廣東省公安廳今天召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會，即日起抽調全省警力支援深圳，「確保重兵上街嚴管嚴控」。
亞太經濟合作會議（APEC）峰會18至19日在深圳舉行，除了中國領導人，美、俄等多國政要預計也將出席。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前表示於20國集團（G20）會談期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，討論了兩國領導人可能在深圳APEC峰會期間互動的機會。
綜合澎湃新聞等陸媒報導，為確保會議期間安保工作，廣東省公安廳1日召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會。會議要求即日起全省公安機關啟動高等級勤務，各級主要領導、成員、主要警種負責人「全程在崗在位」，確保指揮調度有力有效；全省公安機關加大警力投入，「確保重兵上街嚴管嚴控」。
此外要強化巡邏防控、打擊整治、重點部位防護和物流寄遞、危爆物品管控，「確保社會面安定有序」；並且查控勤務，確保將危安因素攔截在深圳之外；以及從全省抽調警力支援深圳，確保有效發揮作用；其他還包括「無人機禁飛管控到位」，確保低空安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。