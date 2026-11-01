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深圳APEC 廣東調全省警力「確保重兵上街嚴管嚴控」

中央社／ 台北1日電

APEC峰會即將登場，廣東省公安廳今天召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會，即日起抽調全省警力支援深圳，「確保重兵上街嚴管嚴控」。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會18至19日在深圳舉行，除了中國領導人，美、俄等多國政要預計也將出席。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前表示於20國集團（G20）會談期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，討論了兩國領導人可能在深圳APEC峰會期間互動的機會。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，為確保會議期間安保工作，廣東省公安廳1日召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會。會議要求即日起全省公安機關啟動高等級勤務，各級主要領導、成員、主要警種負責人「全程在崗在位」，確保指揮調度有力有效；全省公安機關加大警力投入，「確保重兵上街嚴管嚴控」。

此外要強化巡邏防控、打擊整治、重點部位防護和物流寄遞、危爆物品管控，「確保社會面安定有序」；並且查控勤務，確保將危安因素攔截在深圳之外；以及從全省抽調警力支援深圳，確保有效發揮作用；其他還包括「無人機禁飛管控到位」，確保低空安全。

廣東 APEC 深圳

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