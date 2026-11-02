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中、秘自貿協定 升級版正式上路

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸與秘魯升級版自貿協定一日生效，大陸商務部稱，這彰顯了大陸致力於通過自貿談判，與各國共同維護多邊主義和自由貿易的決心。

大陸商務部網站顯示，中秘於二○一八年十一月啓動自貿協定升級談判，於二○二四年十一月十四日簽署「升級議定書」。

值得注意的是，在二○二四年十一月十五日，大陸商務部發布「商務部國際司負責人解讀中國—秘魯自由貿易協定升級議定書」，其中寫道：「相關章節部分條款體現了與ＣＰＴＰＰ等國際高標準經貿規則的兼容對接。」換言之，升級版協定可視為大陸未來爭取加入ＣＰＴＰＰ進行準備。

據悉，升級版協定以獨立章節形式新增了標準合作、競爭政策、電子商務、全球供應鏈、環境等議題，完善細化了原產地規則、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、知識產權、服務貿易、商務人員臨時入境和投資等原有章節有關規定。

其中，全球供應鏈章包括鼓勵多式聯運、促進外貿物流通道和基礎設施建設等，是雙方在自貿協定項下的創新之舉，表明兩國致力於共同維護供應鏈穩定暢通。

大陸商務部發言人指出，雙方也商定，將在兩年內啓動服務貿易和投資負面清單談判，進一步提升兩國間服務貿易和投資開放水平。雙方還承諾，未來每兩年審議競爭章節，評估做出更高承諾的可能性。

中國大陸是秘魯第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國，秘魯是大陸在拉美地區第四大貿易夥伴和重要投資目的地。

自貿協定 大陸商務部 秘魯 自由貿易

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