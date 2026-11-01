快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

對黨內民主討論「意外詳細」？中共五中全會提及 學者：對習近平隱晦批評

中央社／ 台北1日電
中共五中全會落幕。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會研究員林和立向中央社表示，全會公報對黨內民主等議題的討論「出人意料地詳細」，在習近平以推行「集權」著稱、不考慮民主的背景下，公報對習近平一人統治有所「隱晦批評」。圖為北京人民大會堂。本報資料照片
中共五中全會落幕。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會研究員林和立向中央社表示，全會公報對黨內民主等議題的討論「出人意料地詳細」，在習近平以推行「集權」著稱、不考慮民主的背景下，公報對習近平一人統治有所「隱晦批評」。圖為北京人民大會堂。本報資料照片

中共五中全會落幕。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立向中央社表示，全會公報對黨內民主等議題的討論「出人意料地詳細」，在中共總書記習近平以推行「集權」著稱、不考慮民主的背景下，公報對習近平一人統治有所「隱晦批評」。

林和立向中央社表示，中共五中全會公報是闡述中國共產黨目標的一項非常重要聲明。此次公報對黨內民主等議題的討論卻「出人意料地詳細」。

五中全會公報提到，「全會對持之以恆推進全面從嚴治黨作出系統部署，強調增強共產黨人的黨性，嚴格貫徹執行民主集中制」，「民主集中制是黨的根本組織原則和領導制度，貫徹執行民主集中制是全面從嚴治黨的內在要求」。

公報又提到，「必須完善和落實民主集中制各項制度，充分發揚黨內民主，有效實行正確的集中，更好發揮民主集中制的政治優勢」，「要堅持和加強黨中央集中統一領導，提高黨內民主質量，嚴格執行領導班子決策議事規則，規範『一把手』履職用權」。

林和立表示，公報列出了習近平拒絕考慮的一些政治改革議題，其中包括對黨內民主等議題作出詳細討論；林和立認為，在習近平以推行「集權」著稱、完全不考慮任何民主的背景下，公報對習近平一人統治有所隱晦批評。

林和立表示，習近平只擅長「自我內省」，即中共經常提及的「自我完善」與「自我革命」；他認為，這種「自我完善」並不觸及實質改革，而公報所提到的「讓人民來監督政府」則可視為一種改革。

林和立表示，公報雖然提及習近平的功績，如「以習近平同志為核心的黨中央…從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，並消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患」。但公報卻沒有向習近平用以要求幹部絕對忠誠的「兩個確立」等原則「致敬」。

林和立認為，五中全會的主要結果，是習近平獲准在明年中共21大繼續其第4個任期。但習近平的過時一人統治模式，已遭到「間接批評」。

新華社10月31日刊登評論員文章稱，民主集中制包括「民主和集中兩方面」，兩者互為條件、相輔相成、缺一不可。要「堅持和加強黨中央集中統一領導，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」，確保全黨同「以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

習近平 中共 批評 共產黨 中國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會落幕 陸委會：民主和威權無法相容於單一主權之下

中共五中全會大整肅 學者分析習近平這一「人格」稱蔡奇恐步上後塵

五中全會／未見習安排接班人跡象 分析：恐付出慘重代價

沒落馬？中委遞補「被跳過」後 外匯管理局長朱鶴新主持會議

相關新聞

中共從嚴治黨《決定》全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

中共二十屆五中上周通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》全文今（1）日公布，新華社同時發布中共中央總書記習近平在五中全會上就該《決定》向全會所作的說明。習近平稱，「只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳」。

對黨內民主討論「意外詳細」？中共五中全會提及 學者：對習近平隱晦批評

中共五中全會落幕。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立向中央社...

中共「從嚴治黨」 加強對幹部領導及其家屬監督

中共中央1日公布持之以恆全面從嚴治黨決定，要求加強對領導幹部及其家屬的監督，重點查處「一把手」、年輕幹部及領導幹部家族式腐敗，並對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核。

昂跑沒解約姆巴佩！惹怒中網友 但也有人不解「誰怒了」

近期，法國球星姆巴佩因涉辱毛引發風波，東鵬、蒙牛等中國合作品牌迅速宣布解約。然而，剛剛以10年長約簽下這位球星的瑞士運動品牌昂跑（On），卻陷入了微妙的沉默與困局。據了解，昂跑並未解約、沒徹底與姆巴佩切割，僅悄悄下架中國社交平台上相關的宣傳物料，此舉惹怒中國網友，是否掀抵制潮尚待觀察。但也有網友表示，「誰怒了？到底啥事啊？」、「姆巴佩說了什麼話？我都不知道，我恨姆巴佩幹啥」。

中方研究船密集測繪 鋪路進攻台海戰略

華爾街日報披露，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，用數十艘研究船密集蒐集台海周邊水文。台灣海巡署指出，中方實質上是在進行「戰場經營與準備」。

陸駐美大使：對孫中山最好的紀念就是反台獨、推進統一

中國駐美國大使館10月31日舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，大陸駐美大使謝鋒表示，孫中山是偉大的愛國主義者、國家統一的堅定捍衛者、民族振興的積極推動者。對孫中山最好的紀念，就是「堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅定推進祖國統一大業」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。