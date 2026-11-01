對黨內民主討論「意外詳細」？中共五中全會提及 學者：對習近平隱晦批評

中共五中全會落幕。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立向中央社表示，全會公報對黨內民主等議題的討論「出人意料地詳細」，在中共總書記習近平以推行「集權」著稱、不考慮民主的背景下，公報對習近平一人統治有所「隱晦批評」。

林和立向中央社表示，中共五中全會公報是闡述中國共產黨目標的一項非常重要聲明。此次公報對黨內民主等議題的討論卻「出人意料地詳細」。

五中全會公報提到，「全會對持之以恆推進全面從嚴治黨作出系統部署，強調增強共產黨人的黨性，嚴格貫徹執行民主集中制」，「民主集中制是黨的根本組織原則和領導制度，貫徹執行民主集中制是全面從嚴治黨的內在要求」。

公報又提到，「必須完善和落實民主集中制各項制度，充分發揚黨內民主，有效實行正確的集中，更好發揮民主集中制的政治優勢」，「要堅持和加強黨中央集中統一領導，提高黨內民主質量，嚴格執行領導班子決策議事規則，規範『一把手』履職用權」。

林和立表示，公報列出了習近平拒絕考慮的一些政治改革議題，其中包括對黨內民主等議題作出詳細討論；林和立認為，在習近平以推行「集權」著稱、完全不考慮任何民主的背景下，公報對習近平一人統治有所隱晦批評。

林和立表示，習近平只擅長「自我內省」，即中共經常提及的「自我完善」與「自我革命」；他認為，這種「自我完善」並不觸及實質改革，而公報所提到的「讓人民來監督政府」則可視為一種改革。

林和立表示，公報雖然提及習近平的功績，如「以習近平同志為核心的黨中央…從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，並消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患」。但公報卻沒有向習近平用以要求幹部絕對忠誠的「兩個確立」等原則「致敬」。

林和立認為，五中全會的主要結果，是習近平獲准在明年中共21大繼續其第4個任期。但習近平的過時一人統治模式，已遭到「間接批評」。

新華社10月31日刊登評論員文章稱，民主集中制包括「民主和集中兩方面」，兩者互為條件、相輔相成、缺一不可。要「堅持和加強黨中央集中統一領導，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」，確保全黨同「以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。