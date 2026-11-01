陸駐美大使：對孫中山最好的紀念就是反台獨、推進統一

中國駐美國大使館10月31日舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，大陸駐美大使謝鋒表示，孫中山是偉大的愛國主義者、國家統一的堅定捍衛者、民族振興的積極推動者。對孫中山最好的紀念，就是「堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅定推進祖國統一大業」。

根據大陸駐美大使館新聞稿，10月31日這場紀念活動由大陸駐美公使唐志文主持，兩岸僑胞代表約150人出席，謝鋒發表題為「傳承中山先生風範 匯聚民族復興力量」講話。活動現場播放電影《孫中山》，並舉辦「大道同行—孫中山先生與華僑專題圖片展」。

謝鋒指出，孫中山是國家統一的堅定捍衛者，強調「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」他堅決反對軍閥分裂割據，堅定維護國家完整統一，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。

謝鋒說，「實現祖國完全統一，是先生的畢生追求，是中華民族根本利益所在，也是海內外全體中華兒女的共同意志」。

他表示，對孫中山的最好紀念就是學習和繼承他的寶貴精神，包括：傳承愛國精神，以實幹擔當共促中華振興；堅守統一追求，以和平發展推進祖國統一；秉持開放胸襟，以民間交往增進中美友好。

謝鋒表示，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的。他強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅定推進祖國統一大業。