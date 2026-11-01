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人民日報：民進黨怕台灣民眾看到孫中山《建國方略》已實現

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國人民政治協商會議常務委員會2025年11月1日決定，將由全國政協主導於2026年11月12日舉行紀念孫中山誕辰160周年活動，以推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。圖為北京天安門廣場上的孫中山巨幅畫像。路透
中國人民政治協商會議常務委員會2025年11月1日決定，將由全國政協主導於2026年11月12日舉行紀念孫中山誕辰160周年活動，以推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。圖為北京天安門廣場上的孫中山巨幅畫像。路透

大陸全國政協預計11月12日舉行紀念孫中山誕辰160周年活動，陸委會明確表達針對依法須經許可始得赴陸的人員，申請參與中共舉辦的該紀念大會或相關活動，將不予許可。對此，中共中央黨報《人民日報》稱，台灣當局此舉是怕台灣民眾親眼看到，孫中山在《建國方略》一書構想的中國建設宏偉藍圖，在中共領導下早已實現，甚至很多成就超出其設想。

陸委會上月中就曾表示，鑒於中共對孫中山的詮釋未忠於史實，並藉紀念活動宣傳「反獨、促統」敘事，為防範其藉邀我國人出席，對台操作統戰分化，提醒曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，應遵守兩岸條例相關規定。

陸委會並呼籲各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加160周年相關活動，勿附和中共史觀敘事，避免淪為統戰工具。

對此，《人民日報》1日在《觀滄海》專欄中表示，今年是孫中山誕辰160周年，陸委會前述表態「背叛民族、背叛歷史，圖謀分裂國家、升高兩岸對立對抗的險惡用心暴露無遺」。

《人民日報》稱，台當局處心積慮阻撓禁限台灣民眾赴大陸參加紀念活動，是怕台灣民眾親眼看到，孫中山當年描繪的藍圖早已在大陸實現。在台灣，「吃不起茶葉蛋」「高鐵列車沒靠背」「北京沒冰箱」等笑話之所以能流傳，正是台當局精心編織的「信息繭房」。

文章表示，在民進黨當局拒不解除赴大陸旅遊「禁團令」、保持「橙色」警示的情況下，今年1至6月，來大陸的台胞人次仍較去年同期增長24.9%。「兩岸交流交往潮流滾滾，民進黨當局正是怕『信息繭房』不斷被戳破、構建的虛假『台獨』敘事不斷被揭穿」。

《人民日報》並指出，台灣當局最怕的，是台灣民眾在與大陸同胞共同紀念孫中山時，感悟孫中山「能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」的肺腑之言，生怕越來越多台灣民眾認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣民眾的利益福祉繫於中華民族偉大復興。

陸委會副主委梁文傑上周四在例行記者會回答相關提問時則表示，中華民國1926年就開始紀念孫中山誕辰，中共應該是1950年代之後才開始。而且孫中山建立的是中華民國，不是中華人民共和國；孫中山的理念是「憲政民主」，不是中共領導的一黨專政；孫中山的「天下為公」理念，也非中共的「聽黨話、跟黨走」。

孫中山 民進黨 陸委會

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