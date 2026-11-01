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朱鶴新遞補中委被「跳過」仍主持會議 學者：仕途恐到頂

中央社／ 台北1日電

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新，在中共五中全會遞補中央委員時被「跳過」，但10月30日仍主持外匯管理局黨組會議。學者指出，候補委員遞補時被跳過並不必然意味著涉案落馬，但仕途可能已到頂。

據中國國家外匯管理局官網，朱鶴新10月30日主持召開黨組會議，傳達學習中共總書記習近平在黨的20屆五中全會上的重要講話和全會精神。

20屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。據港媒星島日報，本次五中全會依序遞補10名候補中央委員為中央委員，共有5人被「跳過」，包括武警部隊副司令員付文化，國務院發展研究中心副主任叢亮，北京市前政協主席、中央社會主義學院前黨組書記吉林，武警部隊中將朱文祥，央行副行長兼外管局局長朱鶴新。

據新加坡聯合早報報導，朱鶴新是此次被跳過的5名候補委員中最受關注者，現年58歲的朱鶴新長期在金融系統任職，曾先後擔任交通銀行副行長、中國銀行副行長，2016年赴四川擔任副省長，2020年轉任中信集團黨委書記、董事長。2023年11月，他重返央行系統，出任央行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記。同年12月，他獲任央行副行長、國家外匯管理局局長。

報導梳理，20屆中共中央候補委員在三中、四中、五中全會遞補過程中，累計有13人被跳過，後續處境各異，有些人已被官方披露違紀違法或處分決定，另一些則仍有公開履職記錄或已轉任職務。

而在18屆與19屆中央委員會共有5名候補委員在七中全會遞補時被跳過。這5人的共同點是，仕途再沒有明顯突破。

報導引述淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，朱鶴新今年58歲，年紀不算大，按理不屬於「退居二線」類型。朱鶴新還在主持外匯局黨組會議說明目前仍在職，後續可繼續觀察他是否出現職務變動、是否出席金融系統重要會議，以及外匯局有無人事變動。他也說，如果從18屆和19屆被「跳過」的前例判斷，即便沒有出事，仕途也可能到頂。

開南大學人文社會學院教授張執中也認為，朱鶴新雖有年齡優勢，但金融系統近年來的整肅及監管責任問題是影響晉升的潛在因素。

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