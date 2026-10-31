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習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

中央社／ 台北31日電

學者馬振坤今天在一場座談會上表示，中共領導人習近平大規模清算高階將領，不管習是有心或無意，實質影響為解放軍失去干預政局發展的能力與實力。

社團法人安全台灣學會今天在張榮發基金會召開「中共20屆五中全會後情勢觀察：五中全會後中共內部情勢可能演變與對台影響」座談會。

中共20屆五中全會公報確認33人被開除黨籍，其中16人為軍方將領。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤於會上表示，習大規模清算高階將領，目前解放軍僅餘6名上將，分別為中央軍委副主席張升民、國防部長董軍、東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延、軍紀委書記張曙光、空軍司令員王剛。

馬振坤提到，目前解放軍僅存的6名上將中，沒有出身軍事指揮系統的陸軍將領，他們也沒有中共紅二代或黨政軍高幹家庭背景。

他說，中部戰區首要任務為保衛京畿重地，任何一個中共黨政要員，只要獲得中部戰區司令員支持，即可手握兵力、進逼京城。目前司令員則是由空軍背景韓勝延出任，習的反腐運動削減了解放軍左右、干預政局的能力與實力。

馬正坤表示，從中共建政迄今，歷屆領導人權力更迭或重大事件（例如六四學運）發生時均會看到共軍身影。不管習是有心或無意，大規模清洗後實質影響為解放軍失去傳統上干預政局發展的能力與實力，未來有意挑戰習的接班安排的勢力，失去了尋求軍方支持的連結。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲於座談會上指出，習以反貪腐為由大規模整肅解放軍，軍工航天體系尤其是重災區，繼任者勢必得重新檢討既有目標與計畫，2027年建軍百年目標恐受影響。

揭仲認為，目前共軍例行運作可以維持，不過未來3至4年應付非預期重大事件能力下降；在揣摩上意、不敢說真話的情況下，危機處理時寧採「寧左勿右」更加激進的應對方式，這恐將增添情勢誤判風險。

解放軍大規模清洗後的對台影響？揭仲指出，短期內共軍犯台幾率不會提高，台海周邊的常態活動受影響程度有限，最需要擔憂的是誤判。

五中全會 解放軍

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