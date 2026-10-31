中共五中全會甫落幕 中石化前董座傅成玉退休11年被查

中共五中全會落幕後，官方宣布，前中國石油化工集團公司董事長傅成玉涉嫌嚴重違紀違法被查，傅成玉已經退休11年，與稍早官宣退休10年被查的前重慶市長黃奇帆，皆是中共近期整肅的指標性案例。

傅成玉生於1951年，現年76歲，曾任中共十七屆中紀委委員、大陸全國政協委員，他長年在石油系統工作，2003年任中海油總經理、董事長；2011年4月任中國石油化工集團公司（中石化）董事長，至2015年5月退休，如今退休11年餘被查。

傅成玉在中石化任內，啟動多項改革主要涉及煉化工程、石油工程、煤化工、潤滑油、液化氣銷售及水務等六大業務板塊。

他更早就已經進入國際媒體視野。據中國企業家雜誌2017年報導，2005年在他的運作下，中海油向擁有一百多年歷史的美國優尼科石油公司（Unocal Corporation）發出收購要約，收購金額高達185億美元，雖然這起收購最終失敗，但同年傅成玉被美國《時代》週刊評為世界最有影響力人物之一，評語是「華盛頓政界人士的反對最終迫使傅成玉放棄了收購美國石油公司優尼科的計畫，但是他過人的膽識開啟了一個新時代」。

他還獲多項榮譽，包括：2005CCTV中國經濟年度人物《世界經濟學人週刊》；2006中國企業十大風雲人物；由世界生產力科學聯盟、中國生產力學會等評選的「2006推動中國品牌國際化十大年度人物」；《中國企業家》雜誌「2006年度最具影響力中國企業領袖」；《財富》2012中國最具影響力的50位商界領袖排行榜，傅成玉排名第七；2012年被評為20世紀影響中國的25位企業家之一；2012年11月獲「全球石油業年度領袖人物」大獎等。

值得一提的是，他還曾經主導與台灣中油公司合作於台灣海峽與海外的油氣探勘。2008年他以中海油總經理身分與中油董事長潘文炎在北京共同簽署雙方「合作意願書」，見證雙方代表簽署「台潮石油合約延長探勘期限修改協議」、「南日島盆地協議區聯合研究協議」及「肯亞9區塊部分權益轉讓協定」等三項契約。