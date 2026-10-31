習近平大規模整肅 學者：不斷找敵人維持執政正當性

中共20屆五中全會落幕。學者蔡文軒今天在一場座談會上解析，中共領導人習近平反貪腐，也打親自提拔的人，原因在於習必須不斷地在黨內找新敵人以維持長期執政合法性和正當性。

社團法人安全台灣學會今天在張榮發基金會召開「中共20屆五中全會後情勢觀察：五中全會後中共內部情勢可能演變與對台影響」座談會。

中央研究院政治所研究員蔡文軒在座談會上提到，中共20屆五中全會通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，屬於一份規範性文件，推估後續將透過準則、條例、規定或辦法、細則等制定去推動「從嚴治黨」。

中共20屆五中全確認33人被開除黨籍、1人撤銷黨內職務。蔡文軒指出，習在第二、第三任期均發動大規模清洗，不過清洗對象不同，第二任期目標對象為胡錦濤時期被拔擢的幹部；第三任期清洗對象多為習在任期間拔擢的幹部。

「有一些觀察家認為，習去清洗自己拔擢的人是不是意味著大權旁落的一個表現」，蔡文軒認為「當然不是這樣的情況」。他說，習在第二任期確實是用權力鬥爭打擊對手；第三任期則是為了證明其長期執政的合法性跟正當性。

蔡文軒表示，威權統治的治理邏輯在「不斷地尋找敵人」。習必須不斷地告訴大家「黨有敵人」，在黨內找敵人，找出那些貪腐官員以證明其長期執政的合法性與正當性，從自己的人馬找敵人也可以，習從來沒有想要讓反腐行動結束。

他強調，中共中央軍委副主席張升民為紀檢背景，被增選入中央政治局，這也代表軍隊反腐與政府反腐行動將繼續下去。

蔡文軒認為，中共20屆五中全會審議「從嚴治黨」決定，這也是對中央委員會成員進行大範圍清理與政治審查，透過全會的紀律整肅，習能夠清除黨內異見，安排親信在中共21大上位，這次會議可視作習為第四任期連任的準備。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯於座談會上提到，「習近平黨建思想」在這次會議上是一個起點，將在中共21大成為一套制度，目標在於透過制度選用人才，這個制度確保習的政治遺產可以延續下去。

曾偉峯認為，推估習近平黨建思想將入黨章，預期中共21屆二中全會召開時將會推出一套改革制度，以後官員的考核重點在於「黨性」，不僅考核有沒有做錯事、有沒有犯罪，還要看有沒有正確的政績觀，查貪腐也查作風，「看你到底符不符合現代共產黨人的作風」。

他總結，習近平黨建思想制度建立後，將是一套選拔官員的制度。目前地方政府可見1970年後出生官員慢慢進入省長位置，但是省委書記還沒有，這一批人將完全依據習近平黨建思想去甄選，在中共21大時還不會進入中央政治局；但是中共22大時有可能，這群人將成為符合習所要求的黨性的世代。