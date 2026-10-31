聽中共指示從事間諜活動 2名陸籍男子在美國各遭判30個月

美國司法部公布，兩名中國大陸籍男子承認在中共指示下，企圖招募現役美軍人員為北京從事間諜活動，本月30日遭加州法院判處有期徒刑30個月，刑滿出獄後還須接受3年獄後監督。

法新社報導，40歲的Liren Lai，以及39歲的Yuance Chen在美國境內從事秘密情報活動，包括以「死信箱」（dead drop，意指情報人員將現金、文件或情報放在放置在事先約定的地點，再由另一方前往取走，避免雙方接觸暴露身分）方式交付現金，藉此換取美國國家安全相關情報。

美國司法部指出，兩人還搜集美軍人員及軍事設施相關資訊，包括獲取華盛頓州布雷默頓基薩普海軍基地的照片，以及南加州海軍徵兵站內新兵和現役水兵的照片和影片，並試圖從美軍內部招募線人。

據報導，Liren Lai持觀光簽證入境美國，2021年吸收美國合法永久居民Yuance Chen為中共國家安全部工作。起初由Lai男擔任Chen男與中方情報人員之間的中間人，直到Chen男能直接接收指令。兩人於2025年6月被捕，數月後，他們承認共謀在未事先通知美國司法部長的情況下擔任外國政府代理人，以及未經事先通知即擔任外國政府代理人的罪名。

加州北區聯邦檢察官米薩基安（Craig Missakian）表示：「這次判決應是一個明確警告：任何企圖危害我國軍人、人民或國家安全者，都將受到法律制裁。」