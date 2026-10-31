快訊

西門町酒吧不當搜索喚起憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

沈伯洋辯論時邀加LINE 蔣萬安回「可以溝通」…透露2人私下聊什麼

高雄醫界再傳噩耗！兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶「不可多得良醫」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸2030年前登月計畫曝光！將採2次發射、送2人踏上月表

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。圖／取自IT之家
大陸計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。圖／取自IT之家

大陸計畫在2030年前實現登陸月球。大陸月球探測工程總設計師王翔31日在一場學術活動上披露細節，表示將採用「兩次發射，一次登月」的方式實現載人登月，太空員乘組將由3人組成，其中2人著陸月球表面。

環球時報報導，由中國載人航天工程辦公室主辦的「第七屆載人航天學術大會」31日在北京航空航天大學舉行，中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔在大會上表示，大陸首次載人月球探測計畫採用環月軌道對接飛行模式。

報導指，這種模式將採用兩枚長征十號運載火箭，先將著陸器送往月球軌道，然後再發射載人飛船與著陸器實現交會對接，太空員進入著陸器並與載人飛船分離著陸月面，開展有關科學探測活動。完成任務後航天員乘坐著陸器從月面上升，在月球軌道上與載人飛船實現二次交會對接，太空員乘坐載人飛船返回地球。

王翔還提到，大陸首次載人月球探測任務乘組計畫由3人組成，其中2人著陸月球表面。

大陸規畫於2028年至2030年間，在海南文昌航天發射場密集執行3次無人繞月驗證任務及1次載人登月任務，這也標誌著大陸載人航天工程正式從近地軌道邁向地月空間。

太空 月球 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球獨一無二／四川艦首次起降隱形無人機「攻擊-21」

四川艦電磁彈射 實現無人機「下餃子」連續起飛

台灣大專校院月球探測計畫 成NASA研究夥伴

華爾街日報：中方研究船密集測繪 為戰場經營鋪路

相關新聞

陸2030年前登月計畫曝光！將採2次發射、送2人踏上月表

大陸計畫在2030年前實現登陸月球。大陸月球探測工程總設計師王翔31日在一場學術活動上披露細節，表示將採用「兩次發射，一次登月」的方式實現載人登月，太空員乘組將由3人組成，其中2人著陸月球表面。

中共五中全會落幕 陸委會：民主和威權無法相容於單一主權之下

中共二十屆五中全會29日落幕，陸委會今日提出4個觀察面向，不僅「習近平黨建思想」被確立為政治指導的原則，將進一步鞏固習近平個人定於一尊不可挑戰的核心地位，陸委會也強調中共拒絕了民主政治的權力制衡，並藉由大規模整肅，掃除習近平明年二十一大延任的政治障礙。陸委會並指「民主和威權無法相容並存於單一主權之下」，這和文化民族的同質性程度沒有關係。

日本修改安保三文件 擬成立一新法人實體強化國防產業帶動經濟成長

據日本放送協會（NHK）報導，日本政府計劃在年內修訂的三份安保相關文件中，將「防衛與經濟的良性循環」列為核心支柱之一。政府擬成立一個新的法人機構，負責加強防衛裝備的生產能力並推動相關裝備的轉移，希望透過從根本上強化防衛產業基礎，來帶動經濟成長。

陸總理李強會見德國總統：願拓展汽車、AI領域合作

大陸國務院總理李強30日會見到訪的德國總統史坦麥爾時說，大陸願同德國拓展汽車、化工、人工智慧（AI）等領域合作，也願進口德國更多優質產品。

赴陸港澳旅遊維持「橙色」警示 陸委會：本周新增2人赴陸遭留置盤查

陸委會今天發布「國人赴陸港澳安全動態周報」，本周新增1人失聯、2人遭留置盤查、2人遭陸方關押。

澳洲總理艾班尼斯預計11月藉出席APEC訪問中國 為任內第三次訪陸

據香港南華早報報導，澳洲總理安東尼．艾班尼斯預計下個月訪問北京，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。