中共五中全會落幕 陸委會：民主和威權無法相容於單一主權之下

中共二十屆五中全會29日落幕，陸委會今日提出4個觀察面向，不僅「習近平黨建思想」被確立為政治指導的原則，將進一步鞏固習近平個人定於一尊不可挑戰的核心地位，陸委會也強調中共拒絕了民主政治的權力制衡，並藉由大規模整肅，掃除習近平明年二十一大延任的政治障礙。陸委會並指「民主和威權無法相容並存於單一主權之下」，這和文化民族的同質性程度沒有關係。

陸委會副主委沈有忠31日下午在張榮發基金會出席安全台灣學會舉辦的「中共二十屆五中全會後情勢觀察」座談會，披露陸委會對中共二十屆五中全會的觀察。

他指出，這一屆的這個五中全會的主題，定調為持之以恆推進全面從嚴治黨，這是習近平在明年二十一大之前，進一步要強化黨的領導、加大個人的領導權威。

沈有忠說，陸委會的觀察大概歸納為4個面向。

第一，「習近平黨建思想」被確立為政治指導的原則，將進一步鞏固習近平個人定於一尊不可挑戰的核心地位。會議通過了軍委副主席張又俠嚴重違紀違法的報告，張又俠被控破壞軍委主席負責制、追認開除黨籍處分。其他落馬的高級幹部，比如說像是外事系統的劉建超等等，也不乏落實中央政策不力，陽奉陰違，搞兩面派等嚴厲的指控。這些舉措都清楚地表明任何對於習近平不夠忠誠，有二心偏離習思想意志的作為都會被嚴格的整肅。

第二，沈有忠說，陸委會觀察，從嚴治黨的本質是能否確保黨的長期執政、一黨專政的首要任務，也就是說無論政治紀律、組織紀律、廉潔紀律或是工作紀律都必須要建立在監控督促黨員幹部聽黨話、跟黨走。至於國家建設體制的發展，人民權益保障的優先順序則是被徹底的放在鞏固中共一黨專政的地位之後。

第三，他指出，宣揚黨的自我革命，也是這次五中全會可以看到的一個特性。他認為，這「實際上是在拒絕人民、拒絕媒體，拒絕公民社會任何的外部監督」。這次五中全會召開期間又有一個小插曲，傳出十幾間高校學生在網路上串聯，雖然真實性仍有待考證，但畢竟還是散發出了一些訊息。他並指出，接下來習近平可能未來對於相關學術或者是社會運動，恐怕都會有更多法律作為或者是加大監控。所以整個中共把監督機制是完全內化於黨紀和監察體系裡頭，也就是以黨內自我糾錯為名，事實上就是拒絕了民主政治的權力制衡，讓中共的權力能夠持續的獨大，不受到外部的制約和規範。

第四，為習近平二十一大來延續第四任任期，也看到有清除雜音的動作跟效果。本次會議缺席的中央委員、候補委員的人數再創毛澤東時期以來的新高。由於近年對於黨政軍高級幹部將領的大規模整肅，透過極高壓的紀律整治，掃除了明年二十一大黨政軍換屆的潛在的政治障礙，確保習近平可以在全黨的擁戴下來，開啟第四任期。

就兩岸關係，沈有忠指出，比起五中全會，今天更多朋友可能在關注台北市長的候選人的辯論會，昨天晚上是高雄市長的辯論會，「這個也正好體現出了兩岸政治制度差距之所在。台灣的熱熱鬧鬧的市長辯論根本不可能發生在中國大陸」。

他強調，兩岸最根本的差距「是在於民主和威權的制度差異」。五中全會看到的是全力鞏固習核心的發展趨勢，對照台灣近期來熱鬧展開的地方選舉，「呈現出中共越來越集權，台灣更加民主的極大反差」，也再次證明兩岸關係最根本的問題是在民主和威權的制度差異。「歷史經驗告訴我們，民主和威權無法相容並存於單一主權之下」，這和文化民族的同質性程度沒有關係。

他並稱，歷史的經驗也告訴我們，民主和威權的交鋒是一場長期的耐力賽。「台灣近年來的經濟發展優異表現，對照中共日益嚴峻的經濟困境，還有社會火山的悶燒，已經證明出民主體制的優越性」。他呼籲全體國人應該要「認清楚」兩岸制度本質上的差異。