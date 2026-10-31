快訊

臉書轉貼王偉忠訪問蔣萬安！陳鴻重砲開轟「為老不尊老不正經」

決戰最前線／鄭朝方不戴綠帽發藍帽 徐欣瑩拚勝選公式

直播／台北市長辯論會12:00開始了！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

聽新聞
0:00 / 0:00

日本修改安保三文件 擬成立一新法人實體強化國防產業帶動經濟成長

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本擬成立一法人實體整合防務裝備製造企業、涉AI、無人機企業等公司或機構，強化日本國防產業。圖為三菱重工生產的「蒼龍」級常規潛艇。 （人民網）
日本擬成立一法人實體整合防務裝備製造企業、涉AI、無人機企業等公司或機構，強化日本國防產業。圖為三菱重工生產的「蒼龍」級常規潛艇。 （人民網）

日本放送協會（NHK）報導，日本政府計劃在年內修訂的三份安保相關文件中，將「防衛與經濟的良性循環」列為核心支柱之一。政府擬成立一個新的法人機構，負責加強防衛裝備的生產能力並推動相關裝備的轉移，希望透過從根本上強化防衛產業基礎，來帶動經濟成長。

報導稱，日本政府計劃在年內修訂三份安保相關文件。在此過程中，基於「經濟實力與技術實力直接關係到防衛能力」這一理念，政府方針是將「防衛與經濟的良性循環」定位為核心支柱之一，並予以重點關注。

具體而言，將制定新的「防衛產業基礎策略」；而防衛省與經濟產業省肘計畫成立一個新的法人實體，負責加強防衛裝備的生產能力並推動其轉移等相關工作。

報導稱，該法人擬進行的工作包括：推動研發、支持引進設備，以及向新創公司進行投資等。

報導稱，日本政府計畫以這個法人實體為核心，整合長期從事防務裝備製造的企業、涉及人工智慧（AI）、無人機及航太產業的企業、中小型製造業、大學以及金融機構等各方力量，目的是從根本上強化日本的國防產業基礎，並將其轉化為經濟成長的動力。為此，政府計劃在完成三份相關政策文件的修訂後，向明年的例行國會提交法案，以設立該法人實體。

日本 安保 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安保三文件國家安保戰略將修改 對中國將維持「最大戰略挑戰」表述

賴總統：台灣產業須更深入參與供應鏈整合 完善海外布局

烏克蘭愛國者飛彈告急！美國批准出售500枚 日本也接到求售

葉俊顯：打造矽光子驗證實驗室 2027年與海外交互認證

相關新聞

陸總理李強會見德國總統：願拓展汽車、AI領域合作

大陸國務院總理李強30日會見到訪的德國總統史坦麥爾時說，大陸願同德國拓展汽車、化工、人工智慧（AI）等領域合作，也願進口德國更多優質產品。

赴陸港澳旅遊維持「橙色」警示 陸委會：本周新增2人赴陸遭留置盤查

陸委會今天發布「國人赴陸港澳安全動態周報」，本周新增1人失聯、2人遭留置盤查、2人遭陸方關押。

澳洲總理艾班尼斯預計11月藉出席APEC訪問中國 為任內第三次訪陸

據香港南華早報報導，澳洲總理安東尼．艾班尼斯預計下個月訪問北京，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

美通過限制中國檢測實驗室措施 陸商務部：美若一意孤行將採必要措施

大陸商務部新聞發言人就美國聯邦通訊委員會投票通過檢測實驗室限制措施，昨晚以答記者問形式回應表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，前期已採取反制措施回應。發言人並表示，中方透過磋商解決問題的大門始終是敞開的，希望美方正視業界呼聲，立即撤銷有關措施。如美方一意孤行，中方將進一步採取必要措施，堅定維護自身正當權益。

陸海調船「同濟號」與東調級情蒐船 分別出沒沖繩及九州海域

日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）發現10月30日上午9點40分左右，中國海洋調查船「同濟號」在沖繩縣波照間島西南約141公里的專屬經濟區（EEZ）將類似線纜的物體伸入海中。海保巡邏船以未經日方同意不得進行海洋科學調查為由，透過無線電要求其停止活動。

安保三文件國家安保戰略將修改 對中國將維持「最大戰略挑戰」表述

日本共同社獨家報導稱，關於日本政府計畫年內修改的三份安全保障相關文件之一的《國家安全保障戰略》，有方案提出，對於中國的對外姿態及軍事動向維持「最大戰略挑戰」這一現行表述。而多用於敵對國家的「威脅」一詞預計不會使用。多名相關人士30日透露了上述消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。