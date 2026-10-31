日本修改安保三文件 擬成立一新法人實體強化國防產業帶動經濟成長

據日本放送協會（NHK）報導，日本政府計劃在年內修訂的三份安保相關文件中，將「防衛與經濟的良性循環」列為核心支柱之一。政府擬成立一個新的法人機構，負責加強防衛裝備的生產能力並推動相關裝備的轉移，希望透過從根本上強化防衛產業基礎，來帶動經濟成長。

報導稱，日本政府計劃在年內修訂三份安保相關文件。在此過程中，基於「經濟實力與技術實力直接關係到防衛能力」這一理念，政府方針是將「防衛與經濟的良性循環」定位為核心支柱之一，並予以重點關注。

具體而言，將制定新的「防衛產業基礎策略」；而防衛省與經濟產業省肘計畫成立一個新的法人實體，負責加強防衛裝備的生產能力並推動其轉移等相關工作。

報導稱，該法人擬進行的工作包括：推動研發、支持引進設備，以及向新創公司進行投資等。

報導稱，日本政府計畫以這個法人實體為核心，整合長期從事防務裝備製造的企業、涉及人工智慧（AI）、無人機及航太產業的企業、中小型製造業、大學以及金融機構等各方力量，目的是從根本上強化日本的國防產業基礎，並將其轉化為經濟成長的動力。為此，政府計劃在完成三份相關政策文件的修訂後，向明年的例行國會提交法案，以設立該法人實體。