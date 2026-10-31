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陸總理李強會見德國總統：願拓展汽車、AI領域合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強30日在北京人民大會堂會見對大陸進行國是訪問的德國總統史坦麥爾。新華社
大陸國務院總理李強30日在北京人民大會堂會見對大陸進行國是訪問的德國總統史坦麥爾。新華社

大陸國務院總理李強30日會見到訪的德國總統史坦麥爾時說，大陸願同德國拓展汽車、化工、人工智慧（AI）等領域合作，也願進口德國更多優質產品。

新華社30日晚間報導，李強當天在北京人民大會堂會見對大陸進行國是訪問的史坦麥爾。他表示，回顧中德關係發展歷程，很重要的經驗是雙方堅持相互尊重、求同存異、聚焦合作、互利共贏。當前單邊主義、保護主義甚囂塵上，中德應當展現更多責任擔當，堅定維護自由貿易、促進開放合作，推動兩國全方位戰略夥伴關係不斷取得新的發展。

李強表示，大陸願同德國用好兩國政府磋商等對話機制，發揮各自優勢，拓展汽車、化工、人工智慧、數字、綠色等領域合作，邁向更高水平的互利共贏。雙方應當繼續共享市場機遇，中方願進口德國更多優質產品，歡迎德國企業積極開拓大陸市場。中方支持更多中國企業赴德投資，希望德國為企業提供公平、穩定、可預期的營商環境。

據中方通稿，史坦麥爾表示兩國經貿合作是成功和互利的。德方致力於本著尊重、信任、互利精神深化對大陸的合作，同時堅持通過對話妥善化解分歧。

史坦麥爾27日抵達安徽省會合肥，開啟對中國為期五天的國是訪問。這是德國總統時隔近8年再次訪陸。

在與李強會面後，史坦麥爾當天也在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會晤。習近平呼籲德國堅持理性、務實、友好的對華政策，強調中德應加強合作、避免對抗。

李強 德國 總理

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