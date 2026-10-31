赴陸港澳旅遊維持「橙色」警示 陸委會：本周新增2人赴陸遭留置盤查

陸委會今天發布「國人赴陸港澳安全動態周報」，本周新增1人失聯、2人遭留置盤查、2人遭陸方關押。

陸委會31日在社群發布的「國人赴陸港澳安全動態周報」顯示，自113年1月1日起迄115年10月30日止，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計466人。與上周相較增加5人。

其中，通報失聯177人，本周新增1人；遭留置盤查43人，本周新增2人；遭陸方關押246人，本周新增2人。

目前陸委會仍維持赴陸港澳旅遊「橙色」警示。

大陸國台辦則指，今年上半年台胞來大陸達到285萬人次，年增24.9%，並一貫強調「只要不從事違法犯罪的活動」，台胞往來大陸完全可以「高高興興的來，平平安安的回」。