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赴陸港澳旅遊維持「橙色」警示 陸委會：本周新增2人赴陸遭留置盤查
陸委會今天發布「國人赴陸港澳安全動態周報」，本周新增1人失聯、2人遭留置盤查、2人遭陸方關押。
陸委會31日在社群發布的「國人赴陸港澳安全動態周報」顯示，自113年1月1日起迄115年10月30日止，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計466人。與上周相較增加5人。
其中，通報失聯177人，本周新增1人；遭留置盤查43人，本周新增2人；遭陸方關押246人，本周新增2人。
目前陸委會仍維持赴陸港澳旅遊「橙色」警示。
大陸國台辦則指，今年上半年台胞來大陸達到285萬人次，年增24.9%，並一貫強調「只要不從事違法犯罪的活動」，台胞往來大陸完全可以「高高興興的來，平平安安的回」。
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