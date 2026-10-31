澳洲總理艾班尼斯預計11月藉出席APEC訪問中國 為任內第三次訪陸

據香港南華早報報導，澳洲總理安東尼．艾班尼斯預計下個月訪問北京，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

根據南華早報報導，消息人士透露，阿爾巴尼斯將先訪問中國南方城市深圳，出席11月18日至19日舉行的亞太經合組織領導人峰會，之後再前往首都北京。美國總統川普和俄羅斯總統普丁等其他亞太經合組織領導人也將出席此次峰會。

阿爾巴尼斯此次訪北京將是他自2022年上任以來的第三次訪華，也是自去年7月以來的首次訪華。

經貿關係構成艾班尼斯此訪的重要背景。中國長期是澳洲最大貿易夥伴，澳方數據顯示，2025年兩國貨物與服務貿易總額約達3,260億澳元，中國已連續17年維持澳洲第一大貿易夥伴地位；2026年前八個月，中澳雙邊貨物貿易總額達1769億美元，年比成長近34.8%，其中澳對華出口成長43.2億美元。澳貿易和旅遊部長法瑞爾表示，中國是澳洲「最重要的貿易和經濟夥伴」。

報導稱，兩國關係在經歷多年貿易爭端後逐步趨穩，但近期地緣政治局勢又帶來新的複雜因素：今年9月17日中澳舉行國防協調對話，澳方就中國7月6日試射潛射彈道飛彈表達關切，強調各國軍隊應避免誤判及升級。

9月8日至24日，美日澳在日本舉行「東方之盾26」聯合軍演，美國「堤豐」中程飛彈系統首次參演，中國國防部發言人蔣斌就此表示，演習以「盾」為名做包裝，實則是推進戰略進攻性武器前沿部署，損害他國正常安全利益，推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，嚴重威脅區域安全穩定。