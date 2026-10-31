美通過限制中國檢測實驗室措施 陸商務部：美若一意孤行將採必要措施

大陸商務部新聞發言人就美國聯邦通訊委員會投票通過檢測實驗室限制措施，昨晚以答記者問形式回應表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，前期已採取反制措施回應。發言人並表示，中方透過磋商解決問題的大門始終是敞開的，希望美方正視業界呼聲，立即撤銷有關措施。如美方一意孤行，中方將進一步採取必要措施，堅定維護自身正當權益。

美東時間10月29日，美國聯邦通訊委員會（FCC）投票通過檢測實驗室限制措施，自2028年12月1日起，禁止授權位於中國等所謂「非互惠經濟體」的檢測實驗室、電信認證機構及實驗室認可機構，禁止在「非互惠經濟體」開展涉FCC檢測、認證或認可業務。

商務部發言人稱，我們注意到有關情況。一段時間以來，美國聯邦通訊委員會罔顧中方反覆交涉，違背兩國元首達成的重要共識，頻頻出台涉華限制措施，嚴重損害中國及其他相關貿易夥伴利益，嚴重破壞中美經貿穩定局面，嚴重擾亂全球產供鏈穩定。

他表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，前期已採取反制措施回應。

發言人稱，中國檢測實驗室是全球檢測認證系統的重要組成部分，為全球通訊電子、智慧製造相關產品的生產和貿易提供了經濟高效的保障。美方無視全球經濟發展和產業合作分工的客觀規律，以行政手段幹預市場選擇，強推所謂「檢測回流」，抬高企業檢測成本，拉長產品交付和迭代周期，最終將損害美國企業和消費者利益。

他說，中方先前曾多次提出商談「雙邊互認協議」，但美方態度極為消極、負面。

商務部發言人表示，中方透過磋商解決問題的大門始終是敞開的，希望美方正視業界呼聲，尊重市場規律，與中方相向而行，立即撤銷有關措施。如美方一意孤行，中方將進一步採取必要措施，堅定維護自身正當權益。