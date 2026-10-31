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陸海調船「同濟號」與東調級情蒐船 分別出沒沖繩及九州海域
日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）發現10月30日上午9點40分左右，中國海洋調查船「同濟號」在沖繩縣波照間島西南約141公里的專屬經濟區（EEZ）將類似線纜的物體伸入海中。海保巡邏船以未經日方同意不得進行海洋科學調查為由，透過無線電要求其停止活動。
報導稱，自3月30日以來，日本EEZ內接連有中國船進行疑似海洋調查的異常活動。
波照間島是日本最南端的有人居住島嶼，與宜蘭蘇澳港大約只有略大於200公里的距離。
另日本防衛省統合幕僚監部昨發布訊息稱，10月29日（週四）下午2時左右，日本海上自衛隊在都井岬（宮崎縣）東南約60公里的海域，發現一艘中國海軍「東調」級情報收集艦（舷號「798」）正向西航行。隨後，確認該艦穿過大隅海峽繼續向西航行，進入東海海域。
統合幕僚監部稱，該艦與10月17日至18日期間曾向東穿越大隅海峽的艦艇為同一艘。
日本防衛省及自衛隊派遣了隸屬於海上自衛隊第7護衛隊群的「金剛號」以及隸屬於第2掃雷群的「阿武隈號」，對該艦進行了警戒監視與情報收集。
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