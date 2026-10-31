安保三文件國家安保戰略將修改 對中國將維持「最大戰略挑戰」表述

日本共同社獨家報導稱，關於日本政府計畫年內修改的三份安全保障相關文件之一的《國家安全保障戰略》，有方案提出，對於中國的對外姿態及軍事動向維持「最大戰略挑戰」這一現行表述。而多用於敵對國家的「威脅」一詞預計不會使用。多名相關人士30日透露了上述消息。

報導稱，日政府似乎認為，在日中關係惡化的同時，日本的盟友美國正在致力於與中國構建「建設性戰略穩定關係」，若強化措辭，可能引發外交摩擦。

日本政府將根據最快11月中旬開始的執政黨磋商的結果，做出最終決定。

報導稱，現行戰略列舉了中國軍力增強、對他國的經濟脅迫、在東海和南海單方面改變現狀的嘗試等，描述稱「在強化基於法治的國際秩序上，這是前所未有的最大戰略挑戰」。與被定位為「迫切的威脅」的北韓進行了區別。

關於此次修改，政府相關人士指出，討論時必須考慮到中國是日本最大的貿易對象國，與日本經濟密切相關，「很難寫成是『威脅』。大概會採取務實的應對」。該人也表示，也需要顧及與2008年確認了推進戰略互惠關係的日中聯合聲明中的「互不構成威脅」這一表述的統一性。

另一方面，對於中國就歷史問題在國際社會加強對日批判的「認知戰」，日方抱持著強烈的危機感。日本政府消息人士強調，包括稀土等關鍵礦產的對日出口管制在內，「情況惡化（的相關內容）有必要更新」。在談到中國動向的條目中或許會提及這一點。

圍繞著如何表達中國，執政黨內部也存在溫差。日本維新會的建議明確指出，中國的活動「已成為致力於自​​由開放的國際秩序的各國的嚴重威脅」。自民黨的建議則在提及中國軍事動向的同時，表示「應當展現出正視現實的局勢認知」。