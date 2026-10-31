步調不一 德總統、總理各赴中日談合作

德國總統史坦麥爾昨天到訪北京與大陸國家主席習近平會談，尋求德中合作。習近平呼籲德國堅持理性、務實、友好的對華政策，強調中德應加強合作、避免對抗。但日前德國總理梅爾茨訪問東京與日相高市早苗的談話，被大陸官媒形容是政治輕佻，凸顯中德之間與德國內部的複雜問題。

德國是議會內閣制，總統是虛位元首，沒有行政權，負責禮儀與國家代表；總理才是掌握國家最高行政實權的政府首腦。

新華社報導，習近平表示，中德作為世界第二、第三大經濟體，對中歐關係發展和世界經濟穩定增長負有重要責任，理應加強溝通和協作，打造平等互利、戰略穩定的合作新範式，對外釋放要開放不要封閉、要合作不要對抗的積極信號。中方願同德方一道，開啟兩國全方位戰略夥伴關係新篇章，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平說，希望德方以開放、積極心態看待中國的發展和對華合作，堅持理性、務實、友好的對華政策，堅持相互尊重、平等相待，這也是中德關係持續健康發展的寶貴經驗。希望德方堅持開放包容，為赴德中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，做大做強中德務實合作。

習近平強調，中方始終視歐盟為夥伴，秉持誠心和善意發展對歐關係。歷史和現實一再證明，中歐合作大於競爭、共識大於分歧。希望歐方同中方相向而行，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據中方發布，史坦麥爾表示，過去廿五年間他八次來華訪問，見證了中國的快速發展，德方堅定奉行一個中國政策，願同中方保持高層交往，加強貿易、科技、人工智能、環保等領域合作，促進人文交流。雙方可以通過對話協商妥處經貿分歧，實現互利雙贏，支持自由貿易和世貿組織規則，反對保護主義，反對打貿易戰。

但就在廿八日，德國總理梅爾茨訪問日本，德國之聲報導，梅爾茨稱讚日本是最親密的合作夥伴之一，並強調日本對德國的重要性。他說，儘管兩國相距遙遠但仍可稱「鄰居」。

大陸黨媒「環球時報」昨天批評稱，梅爾茨對日相高市早苗的奉承過於輕佻，他還明確表示德國希望加強與日本的軍備合作。與日本一起參加多國的「全球作戰空中計畫」。這兩個二戰戰敗國在軍事合作上如此急切地走向前台，又都選擇性地凸顯所謂「共同價值觀」，刻意迴避戰後國際秩序的軍事約束，這本身就足以讓國際社會保持警覺。