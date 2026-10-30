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驅逐台大陸生恐釀負面影響？ 海基會：台灣民主自由開放仍具吸引力

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
一名在國立臺灣大學短期交換的大陸籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。圖/翻攝自抖音
一名在國立臺灣大學短期交換的大陸籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。圖/翻攝自抖音

台大一名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制5年不得來台，大陸國台辦示警此舉會對陸生赴台意願產生「負面影響」，外界擔心陸方可能叫停研修生交流。海基會今天強調這是個案，並指台灣民主自由開放的社會對於中國大陸學生仍非常有吸引力，不希望中國大陸強加任何政治限制。

海基會30日下午舉行背景說明會，本報提問，大陸國台辦指陸生遭逐案「不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響」，大陸已停止學位生來台多年，這是否可能進一步衝擊研修生來台交流時，海基會副秘書長黎寶文作上述回應。

黎寶文表示，台灣社會自由開放的本質對陸生仍有非常大吸引力，我們也不希望中國大陸在這方面再強加任何的政治限制。同時也希望來到台灣的大陸學生能夠尊重台灣。並稱相信這就是個案，海基會跟大部分陸生接觸的過程中，他們對於台灣社會的民主開放還有溫暖高度給予肯定。

黎寶文還提到，這位被驅逐的陸生不屬於兩岸交流研修生的範疇，而是透過第三地，從美國的大學來到台灣。

這名在台大短期交換的大陸籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。

海基會 陸生 吸引力

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